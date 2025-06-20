«Будущее украинского футбола». Ярмоленко – про сборную Украины U-21

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о сборной Украины U-21 после поражения от сборной Нидерландов в рамках молодежного чемпионата Европы:

«Хочу поддержать наших ребят. Знаю, что хотели большего, но это футбол.

Сделайте выводы и двигайтесь дальше. Работайте еще усерднее, потому что вы – будущее украинского футбола»

Сборная Украины вылетела на групповом этапе, набрав 3 очка за 3 тура и заняв 3-е место группы.

Ранее сообщалось о том, что Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025.