«Будущее украинского футбола». Ярмоленко – про сборную Украины U-21
Лидер «Динамо» поддержал украинскую сборную
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о сборной Украины U-21 после поражения от сборной Нидерландов в рамках молодежного чемпионата Европы:
«Хочу поддержать наших ребят. Знаю, что хотели большего, но это футбол.
Сделайте выводы и двигайтесь дальше. Работайте еще усерднее, потому что вы – будущее украинского футбола»
Сборная Украины вылетела на групповом этапе, набрав 3 очка за 3 тура и заняв 3-е место группы.
Ранее сообщалось о том, что Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025.
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