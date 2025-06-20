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Сборная УКРАИНЫ
20 июня 2025, 09:31 |
522
0

«Будущее украинского футбола». Ярмоленко – про сборную Украины U-21

Лидер «Динамо» поддержал украинскую сборную

20 июня 2025, 09:31 |
522
0
«Будущее украинского футбола». Ярмоленко – про сборную Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о сборной Украины U-21 после поражения от сборной Нидерландов в рамках молодежного чемпионата Европы:

«Хочу поддержать наших ребят. Знаю, что хотели большего, но это футбол.

Сделайте выводы и двигайтесь дальше. Работайте еще усерднее, потому что вы – будущее украинского футбола»

Сборная Украины вылетела на групповом этапе, набрав 3 очка за 3 тура и заняв 3-е место группы.

Ранее сообщалось о том, что Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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