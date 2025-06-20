Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой кубок КОНКАКАФ: победа США, ничья Гаити с Тринидадом и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго
20.06.2025 01:45 – FT 1 : 1
Гаити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
20 июня 2025, 09:54 | Обновлено 20 июня 2025, 09:55
47
0

Золотой кубок КОНКАКАФ: победа США, ничья Гаити с Тринидадом и Тобаго

Состоялось 2 матча в группе D

20 июня 2025, 09:54 | Обновлено 20 июня 2025, 09:55
47
0
Золотой кубок КОНКАКАФ: победа США, ничья Гаити с Тринидадом и Тобаго
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

В пятницу, 20 июня, состоялось 2 матча 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе D.

В первом матче игрового дня команда Гаити сыграла вничью со сборной Тринидада и Тобаго. С конца первого тайма номинальные гости играли вдесятером, а в конце матча еще и не реализовали пенальти.

Во втором матче сборная США с голом Ричардса одолела Саудовскую Аравию.

Таблица группы D после 2-го тура:

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур. Группа D

Тринидад и Тобаго – Гаити – 1:1

Голы: Гарсия, 68 – Пьерро, 49

Удаление: Дюверн, 39

Саудовская Аравия – США – 0:1

Голы: Ричардс, 63

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Саудовская Аравия – США. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика второй раз в своей истории имеет 5+ побед подряд в Кубке КОНКАКАФ
Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ сборная США по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Гаити по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19 июня 2025, 18:34 13
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19 июня 2025, 14:44 1
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо

В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами

«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
Футбол | 20.06.2025, 05:03
«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
«Это очень больно». Девушка игрока Барсы рассказала о неприятном эпизоде
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Футбол | 20.06.2025, 08:10
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, какой боксер может повторить его великий путь в боксе
Усик рассказал, какой боксер может повторить его великий путь в боксе
19.06.2025, 00:45
Бокс
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 2
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 33
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем