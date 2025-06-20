Золотой кубок КОНКАКАФ: победа США, ничья Гаити с Тринидадом и Тобаго
Состоялось 2 матча в группе D
В пятницу, 20 июня, состоялось 2 матча 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе D.
В первом матче игрового дня команда Гаити сыграла вничью со сборной Тринидада и Тобаго. С конца первого тайма номинальные гости играли вдесятером, а в конце матча еще и не реализовали пенальти.
Во втором матче сборная США с голом Ричардса одолела Саудовскую Аравию.
Таблица группы D после 2-го тура:
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур. Группа D
Тринидад и Тобаго – Гаити – 1:1
Голы: Гарсия, 68 – Пьерро, 49
Удаление: Дюверн, 39
Саудовская Аравия – США – 0:1
Голы: Ричардс, 63
Фото матчей:
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