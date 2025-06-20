Золотой кубок КОНКАКАФ: победа США, ничья Гаити с Тринидадом и Тобаго

В пятницу, 20 июня, состоялось 2 матча 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе D.

В первом матче игрового дня команда Гаити сыграла вничью со сборной Тринидада и Тобаго. С конца первого тайма номинальные гости играли вдесятером, а в конце матча еще и не реализовали пенальти.

Во втором матче сборная США с голом Ричардса одолела Саудовскую Аравию.

Таблица группы D после 2-го тура:

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур. Группа D

Тринидад и Тобаго – Гаити – 1:1

Голы: Гарсия, 68 – Пьерро, 49

Удаление: Дюверн, 39

Саудовская Аравия – США – 0:1

Голы: Ричардс, 63

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.