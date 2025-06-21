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  4. Известный тренер рассказал, что ждет Довбика после прихода в Рому Гасперини
Италия
21 июня 2025, 01:35 |
209
0

Известный тренер рассказал, что ждет Довбика после прихода в Рому Гасперини

Артем Федорчук – о перспективах Артема

21 июня 2025, 01:35 |
209
0
Известный тренер рассказал, что ждет Довбика после прихода в Рому Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о перспективах Артема Довбика после прихода в «Рому» Джан Пьеро Гасперини.

«Все, как всегда в футболе – конкуренция и выбор под отдельные задачи, под каждого соперника. Гасперини имеет свои убеждения, но он не застывший догматик. Сейчас у него в руках – Довбик, Шомуродов, агент Артема говорил, что может быть подписан новый форвард.

Гасперини будет всех пробовать, подстраивать под них разные тактические схемы, разные способы доставки мяча вперед. И каждый получит свой шанс проявить себя.

Довбик будет добросовестно работать на каждой тренировке и отдавать все силы в каждую минуту на поле.

Артем – лучший бомбардир чемпионатов Испании и Украины, в Италии тоже не на ноль дебютный сезон отбегал. Гасперини может иметь собственное мнение о теории игры в нападении, но от такого орудия с таким послужным списком точно не откажется», – сказал Федорчук.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Олег Федорчук
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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