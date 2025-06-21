Известный тренер рассказал, что ждет Довбика после прихода в Рому Гасперини
Артем Федорчук – о перспективах Артема
Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о перспективах Артема Довбика после прихода в «Рому» Джан Пьеро Гасперини.
«Все, как всегда в футболе – конкуренция и выбор под отдельные задачи, под каждого соперника. Гасперини имеет свои убеждения, но он не застывший догматик. Сейчас у него в руках – Довбик, Шомуродов, агент Артема говорил, что может быть подписан новый форвард.
Гасперини будет всех пробовать, подстраивать под них разные тактические схемы, разные способы доставки мяча вперед. И каждый получит свой шанс проявить себя.
Довбик будет добросовестно работать на каждой тренировке и отдавать все силы в каждую минуту на поле.
Артем – лучший бомбардир чемпионатов Испании и Украины, в Италии тоже не на ноль дебютный сезон отбегал. Гасперини может иметь собственное мнение о теории игры в нападении, но от такого орудия с таким послужным списком точно не откажется», – сказал Федорчук.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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