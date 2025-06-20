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WTA
20 июня 2025, 01:21 | Обновлено 20 июня 2025, 01:27
137
0

Китайская теннисистка прокомментировала победу над второй ракеткой мира

Ван Синьюй дала интервью на корте

20 июня 2025, 01:21 | Обновлено 20 июня 2025, 01:27
137
0
Китайская теннисистка прокомментировала победу над второй ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй

После сенсационной победы в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии, над второй ракеткой мира 23-летняя Ван Синьюй (WTA 49) прокомментировала поединок и свои первые ощущения.

«После того как я выиграла первый сет, сказала себе: «Хорошо, давай на минутку порадуемся. Я играю против чемпионки Ролан Гаррос и выиграла первый сет».

Независимо от того, как пойдут второй и третий сеты, я подумала: «Наслаждайся этим моментом хотя бы секунду». Я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Хорошо подавала и оказывала большое давление на приеме, особенно на второй подаче соперницы.

Это был тяжелый матч, но я рада, что справилась в непростые моменты».

Ван Синьюй выиграла четыре гейма подряд, чтобы взять первый сет, а затем пять геймов кряду, уступая 1:3, во втором. Китаянка сыграла предельно собрано – на ее счету 16 виннеров при 12 невынужденных ошибках. Коко Гауфф допустила 25 невынужденных ошибок, включая 7 двойных, и сделала лишь 8 виннеров.

В следующем раунде Ван Синьюй сыграет с восьмой сеяной Паулой Бадосой (Испания, WTA 10), с которой ранее встречалась единственный раз в первом раунде Australian Open в январе этого года. Она уступила испанке со счетом 3:6, 6:7 (3:7), после чего Бадоса дошла до полуфинала.

«Я помню тот матч в Австралии (с Бадосой) – он был действительно тяжелым», – добавила Ван. – «Сейчас она показывает отличный теннис, и я очень рада, что у меня будет еще одна возможность сыграть с ней здесь».

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WTA Берлин Ван Синьюй Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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