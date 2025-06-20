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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 00:48 | Обновлено 20 июня 2025, 00:58
28
0

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Тяжело на тренировке. Новый тренер, новые требования»

Защитник Полесье рассказал о старте тренировочной работы с Русланом Ротанем

20 июня 2025, 00:48 | Обновлено 20 июня 2025, 00:58
28
0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Тяжело на тренировке. Новый тренер, новые требования»
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Защитник «Полесья» Богдан Михайличенко рассказал о начале учебно-тренировочного сбора житомирской команды:

«Тяжелая работа. Новый тренер, новые требования. Была теория, сегодня было много работы в обороне. Поэтому работаем. Настроение хорошее – и работаем.

Новый тренер Руслан Ротань? Ну, такой тактик. Очень много нюансов. Все должны быть на 100% в игре. Поэтому очень интересно. За эти два тренировки – не бегали много, но все с мячом. И очень тяжело.

Какой матч или гол Ротаня вспоминается? Его штрафной в финале Лиги Европы. Да. И все штрафные – очень хорошо он их исполняет. Поэтому штрафные – это номер один.

Ассист на Гуцуляка за сборную Украины? Первая игра была не очень, но потом немного собрались. И нужно было выигрывать. Канада? Нет, тяжело. Там и разница во времени, и адаптация была очень тяжелой. Поэтому нелегко было там. Приятно удивило – Канада очень-очень красивая. Да, красиво. И наши болельщики были. Поэтому атмосфера была замечательная.

Был ли отпуск? Ну, немного был, да. Успел перевести дух. В прошлом году совсем не было. Поэтому сейчас – неделя, это был очень большой отпуск».

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Богдан Михайличенко Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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