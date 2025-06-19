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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 23:51 | Обновлено 19 июня 2025, 23:56
145
0

ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе

Житомирская команда сыграет в квалификации Лиги конференций

19 июня 2025, 23:51 | Обновлено 19 июня 2025, 23:56
145
0
ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе
ФК Полесье. Руслан Ротань

На учебно-тренировочной базе «Полесье» начались сборы житомирской команды под руководством Руслана Ротаня и его тренерского штаба.

В начале сборов спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук представил Руслана Ротаня команде.

Новый главный тренер отметил важность совместной работы и наметил основные цели для предстоящей работы.

После этого житомирская команда начала подготовку к новому сезону.

Полесье, заняв 4 место в УПЛ, получило право сыграть в квалификации Лиги конференций. Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).

ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе

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фото Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Шевчук
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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