На учебно-тренировочной базе «Полесье» начались сборы житомирской команды под руководством Руслана Ротаня и его тренерского штаба.

В начале сборов спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук представил Руслана Ротаня команде.

Новый главный тренер отметил важность совместной работы и наметил основные цели для предстоящей работы.

После этого житомирская команда начала подготовку к новому сезону.

Полесье, заняв 4 место в УПЛ, получило право сыграть в квалификации Лиги конференций. Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).

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ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе