ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе
Житомирская команда сыграет в квалификации Лиги конференций
На учебно-тренировочной базе «Полесье» начались сборы житомирской команды под руководством Руслана Ротаня и его тренерского штаба.
В начале сборов спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук представил Руслана Ротаня команде.
Новый главный тренер отметил важность совместной работы и наметил основные цели для предстоящей работы.
После этого житомирская команда начала подготовку к новому сезону.
Полесье, заняв 4 место в УПЛ, получило право сыграть в квалификации Лиги конференций. Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).
ВИДЕО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе
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