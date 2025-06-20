МАКУАНА: «Я пережил много сложных моментов. Готов радовать болельщиков»

Полузащитник «Полесья» Бени Макуана рассказал о начале учебно-тренировочного сбора житомирской команды:

«Скучал ли по Житомиру и «Полесью»? Я бы сказал, что да – немного скучал. В целом рад вернуться в команду.

Период, проведенный в ЛНЗ? Я чувствовал себя нормально, но хотел получать больше игрового времени. К сожалению, все пошло не так, как я планировал. Что дал этот период в Черкассах? Да на самом деле ничего плохого не произошло. У меня была аренда, но самое главное – что я снова в команде. Остальное – не думаю, что это важно.

Насколько готов? Я уже давно готов. Думаю, я пережил достаточно много сложных моментов. Постараюсь сделать все возможное, чтобы попробовать играть, чтобы показать, на что я способен – болельщикам и всем людям, которые любят команду».