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  4. Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Лунине и Куртуа
Испания
21 июня 2025, 05:37 |
284
0

Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Лунине и Куртуа

Тренеру придется выбрать игровую роль для обоих

21 июня 2025, 05:37 |
284
0
Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Лунине и Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо еще не определился с игровым временем вратарей Тибо Куртуа и Андрея Лунина на следующий сезон.

По информации испанских СМИ, в личной беседе с представителями клуба Алонсо выразил удовлетворение уровнем игры Тибо Куртуа, однако он также высоко оценивает талант Андрея Лунина и его профессиональный подход к тренировкам.

Испанский тренер стремится сбалансировать игровое время обоих вратарей, вероятно, давая больше шансов Лунину, чем это делал в прошлом сезоне Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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