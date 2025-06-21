Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Лунине и Куртуа

Новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо еще не определился с игровым временем вратарей Тибо Куртуа и Андрея Лунина на следующий сезон.

По информации испанских СМИ, в личной беседе с представителями клуба Алонсо выразил удовлетворение уровнем игры Тибо Куртуа, однако он также высоко оценивает талант Андрея Лунина и его профессиональный подход к тренировкам.

Испанский тренер стремится сбалансировать игровое время обоих вратарей, вероятно, давая больше шансов Лунину, чем это делал в прошлом сезоне Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо.