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  4. Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Англия
20 июня 2025, 23:44 |
749
2

Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ

Владислав Ванат заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»

20 июня 2025, 23:44 |
749
2
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации британских СМИ, украинцем активно интересуются два лондонских клуба «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Канониры» рассматривают подписание Ваната как более дешевую альтернативу Виктору Дьокерешу и Беньямину Шешко. К трансферу с осторожностью относится Микеля Артета из-за его уровня, однако коуч «канониров» не исключает этот переход.

В «Тоттенхэме» Ваната хочет видеть новоиспеченный наставник Томас Франк, который в этом трансфере видит усиление атакующей линии «шпор».

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Микель Артета Арсенал Лондон Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ Тоттенхэм
Дмитрий Олейник Источник: Football365
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Gargantua81
гонево агентов )
реально это Сандерленд
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+1
Vanil10
непотріб для топ-клубів
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0
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