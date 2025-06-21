Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 04:06 |
144
0

В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола

Андрей готовится стать спортивным директором клуба

21 июня 2025, 04:06 |
144
0
В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший рассказал, какую роль Игорь Суркис выбрал для Андрея Ярмоленко после завершения карьеры.

«Андрей Ярмоленко в свободное время учится и готовится к должности спортивного директора «Динамо». Он этим занимается уже не один месяц, а более года. И если он сейчас продлевает контракт еще на год, то это говорит о том, что когда человек займет эту должность, он уже будет два года как учиться на это.

Он уже иногда советует руководству клуба, что и как делать и это дает пользу», – рассказал Шахов.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко.

По теме:
ФОТО. Украинская модель показала красоту на матче молодежной сборной
Стали известны помощники Шищенко в Буковине
Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Шахов
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Футбол | 21 июня 2025, 03:05 0
Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве

Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте

Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Футбол | 20 июня 2025, 23:17 7
Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ

Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий

Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Футбол | 20.06.2025, 12:16
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20.06.2025, 08:16
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 3
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 18
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05
Бокс
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем