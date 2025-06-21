В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший рассказал, какую роль Игорь Суркис выбрал для Андрея Ярмоленко после завершения карьеры.

«Андрей Ярмоленко в свободное время учится и готовится к должности спортивного директора «Динамо». Он этим занимается уже не один месяц, а более года. И если он сейчас продлевает контракт еще на год, то это говорит о том, что когда человек займет эту должность, он уже будет два года как учиться на это.

Он уже иногда советует руководству клуба, что и как делать и это дает пользу», – рассказал Шахов.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко.