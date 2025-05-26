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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 23:27 |
698
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»

Заслуженный тренер высказался о Ярмоленко

26 мая 2025, 23:27 |
698
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко.

«Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера», – сказал Маркевич.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Мирон Маркевич Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saltovka
Мирон, шутки шли в программу Кривое Зеркало. Адрес знаешь?
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Теннис
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