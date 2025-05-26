Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко.

«Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера», – сказал Маркевич.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.