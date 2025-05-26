Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Заслуженный тренер высказался о Ярмоленко
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко.
«Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера», – сказал Маркевич.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.
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