Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»

Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал самого талантливого футболиста, с которым когда-либо работал.

«Гленн Ходдл – самый талантливый игрок, с которым я когда-либо работал. У него был великолепный контроль, а его тело обладало идеальным балансом. Он прекрасно владел обеими ногами. Я не мог понять, почему его не ценили в сборной Англии. Возможно, он был звездой в неправильный период. Этот игрок на годы опережал свое время», – сказал Венгер.

Ранее бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть Золотой мяч вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.