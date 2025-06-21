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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Англия
21 июня 2025, 02:12 |
212
0

Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»

Известный тренер о Гленне Ходдле

21 июня 2025, 02:12 |
212
0
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал самого талантливого футболиста, с которым когда-либо работал.

«Гленн Ходдл – самый талантливый игрок, с которым я когда-либо работал. У него был великолепный контроль, а его тело обладало идеальным балансом. Он прекрасно владел обеими ногами. Я не мог понять, почему его не ценили в сборной Англии. Возможно, он был звездой в неправильный период. Этот игрок на годы опережал свое время», – сказал Венгер.

Ранее бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть Золотой мяч вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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Гленн Ходдл Арсен Венгер
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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