Англия19 июня 2025, 22:12 |
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Тренер Челси рассказал, как 10-й номер Мудрика отдали Палмеру
Мареска уверен, что Палмер достоин десятки
19 июня 2025, 22:12 |
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Наставник Челси Энцо Мареска рассказал о том, как десятый номер дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика перед стартом сезона было решено отдать хавбеку Коулу Палмеру.
«Как отдали десятый номер Мудрика Палмеру? Я в этом вообще не принимал участие. Меня не волнует номер на футболке. Это дела игроков, они разбираются сами».
«Достаточно ли Палмер хорош для десятки? Конечно. Но сравнивать его с другими игроками я не хочу», – сказал Мареска.
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