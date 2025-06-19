Тренер Челси рассказал, как 10-й номер Мудрика отдали Палмеру

Наставник Челси Энцо Мареска рассказал о том, как десятый номер дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика перед стартом сезона было решено отдать хавбеку Коулу Палмеру.

«Как отдали десятый номер Мудрика Палмеру? Я в этом вообще не принимал участие. Меня не волнует номер на футболке. Это дела игроков, они разбираются сами».

«Достаточно ли Палмер хорош для десятки? Конечно. Но сравнивать его с другими игроками я не хочу», – сказал Мареска.