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Англия
19 июня 2025, 22:12 |
1325
0

Тренер Челси рассказал, как 10-й номер Мудрика отдали Палмеру

Мареска уверен, что Палмер достоин десятки

19 июня 2025, 22:12 |
1325
0
Тренер Челси рассказал, как 10-й номер Мудрика отдали Палмеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник Челси Энцо Мареска рассказал о том, как десятый номер дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика перед стартом сезона было решено отдать хавбеку Коулу Палмеру.

«Как отдали десятый номер Мудрика Палмеру? Я в этом вообще не принимал участие. Меня не волнует номер на футболке. Это дела игроков, они разбираются сами».

«Достаточно ли Палмер хорош для десятки? Конечно. Но сравнивать его с другими игроками я не хочу», – сказал Мареска.

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Челси Михаил Мудрик Коул Палмер Энцо Мареска Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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