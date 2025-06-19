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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:29 |
234
0

Месси и Суарес выйдут в старте Интер Майами на матч КЧМ-2025 против Порту

Поединок второго тура группы А состоится 19 июня и начнется в 22:00 по Киеву

19 июня 2025, 21:29 |
234
0
Месси и Суарес выйдут в старте Интер Майами на матч КЧМ-2025 против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

19 июня состоится матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Хавьер Маскерано и Мартин Ансельми назвали стартовые составы своих подопечных.

Легендарный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В старте цаплей также начнут еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Жорди Альба остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч Интер Майами – Порту:

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стартовые составы Интер Майами Порту Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Хавьер Маскерано клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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