Месси и Суарес выйдут в старте Интер Майами на матч КЧМ-2025 против Порту

19 июня состоится матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов Хавьер Маскерано и Мартин Ансельми назвали стартовые составы своих подопечных.

Легендарный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В старте цаплей также начнут еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Жорди Альба остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч Интер Майами – Порту: