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Англия
19 июня 2025, 20:43 | Обновлено 19 июня 2025, 21:04
2934
1

«Это Палмер подсыпал». Реакция фанов на новый поворот в деле Мудрика

Футболист «Челси» может получить 4 года дисквалификации

19 июня 2025, 20:43 | Обновлено 19 июня 2025, 21:04
2934
1
«Это Палмер подсыпал». Реакция фанов на новый поворот в деле Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ассоциация футбола Англии выдвинула Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил. Если футболиста признают виновным, то ему грозит четыре года дисквалификации.

По информации The Athletic, допинг-проба B (повторная) Михаила Мудрика дала позитивный результат. Существует два варианта развития событий.
Мудрик может признать свою вину в употреблении допинга. Тогда Ассоциация футбола Англии объявит о сроках дисквалификации или ее отсутствии.

Также футболист может не согласится с выводом экспертиз и потребовать организацию специального заседания с представителями Ассоциации футбола Англии. Максимальный срок дисквалификации составляет четыре года. Отсчитываться он будет с момента начала отстранения в декабре 2024 года.

Maksym Melnyk: Вернется в праймову Буковину в 2028. Приятного просмотра 😁

Maksim: Выдвинуто обвинение ≠ 4 года дисквалификации. Проба точно положительная, и поэтому все затягивается, чтобы юристы «Челси» меньший срок выбили Михаилу.

Airdrop: Короче карьера получилась даже хуже чем у Коноплянки, но хоть в АПЛ успел перейти и немного поиграл.

Roman Hradyk: Да ни у кого и сомнений не было. Потому что это нереально, чтобы одна была положительна, другая нет.

ᴀʙᴇʜᴛᴀᴅᴏᴘ: Та все нормально будет, обжалуют до полу года как с Погба, может уже зимой будет бегать в какой-то Валенсии в аренде, не кипишуйте.

Romario: Жаль на самом деле. По потенциалу самый лучший украинский игрок, как минимум последнего десятилетия. Но из-за дурной головы все просрал.

Oleksandr Rudyk: Ожидаемо. Признавать вину. Просить сбавить до 2х. Год уже почти отбыл.

Andrii Melnyk: Можно в медиа-лиге поиграть, автобиографию написать, рэп начать читать – много вариантов...

Максим Руденко: Считаю Михаила нужно оправдать, потому что допинг ему не помогал в Челси.

Remake: Може й обійдеться 2мя... А тут уже і рік залишиться Все буде гуд...

ILOVI: Так это все Палмер подсыпал чтоб десятку спи... одолжить.

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Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик дисквалификация допинг реакция болельщиков Английская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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didora
Давайте ще Палмера сюди вмішайте. Краще оту сракату сюди приструнити.
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