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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 22:43 | Обновлено 19 июня 2025, 22:59
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18 лет. Назван лучший игрок матча Палмейрас – Аль-Ахли

Им стал вингер «Палмейраса» Эстевао

19 июня 2025, 22:43 | Обновлено 19 июня 2025, 22:59
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18 лет. Назван лучший игрок матча Палмейрас – Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

В четверг, 19 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразильский коллектив добыл победу со счетом 2:0 и возглавил группу А.

Лучшим игроком матча был признан 18-летний бразильский вингер «Палмейраса» Эстевао. Он провел на поле 76 минут, результативных действий на его счету нет.

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли».

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Эстевао Виллиан (Мессиньо) лучший игрок Палмейрас Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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