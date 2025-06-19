18 лет. Назван лучший игрок матча Палмейрас – Аль-Ахли

В четверг, 19 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразильский коллектив добыл победу со счетом 2:0 и возглавил группу А.

Лучшим игроком матча был признан 18-летний бразильский вингер «Палмейраса» Эстевао. Он провел на поле 76 минут, результативных действий на его счету нет.

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли».