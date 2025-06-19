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  4. Источник: трансфер защитника Динамо в польскую Лехию не состоится
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 20:01 | Обновлено 19 июня 2025, 20:13
388
0

Источник: трансфер защитника Динамо в польскую Лехию не состоится

Польская команда изучала возможность подписания Александра Сироты

19 июня 2025, 20:01 | Обновлено 19 июня 2025, 20:13
388
0
Источник: трансфер защитника Динамо в польскую Лехию не состоится
ФК Динамо. Александр Сирота

В польском клубе Лехия Гданьск рассматривали возможность подписания центрального защитника киевского «Динамо» Александра Сироты, однако, по последним данным, трансфер не состоится.

Ранее сообщалось, что «Лехия» из Гданьска интересуется 25-летним украинцем, который в сезоне 2024/25 провел 12 матчей и забил 2 гола в чемпионате Израиля, выступая на правах аренды за «Маккаби» Хайфа.

Хотя между владельцами «Динамо» и «Лехии» велись предварительные переговоры и рассматривалась возможность аренды игрока, сейчас сделка практически исключена.

Ранее сам футболист ранее выразил нежелание возвращаться в «Динамо», что усложняет варианты дальнейшего развития его карьеры.

Трансферная стоимость Сироты, по оценке Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро. Алекесандр провел 2 матча за сборную Украины.

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Динамо Киев трансферы Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Александр Сирота Маккаби Хайфа аренда игрока
Николай Степанов Источник: Telegram
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