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  4. Экс-игрок сборной Украины может покинуть Динамо. Есть интерес из Европы
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 13:33 |
705
0

Экс-игрок сборной Украины может покинуть Динамо. Есть интерес из Европы

Александр Сирота может перейти в «Лехию»

18 июня 2025, 13:33 |
705
0
Экс-игрок сборной Украины может покинуть Динамо. Есть интерес из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота

Гданьская «Лехия» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Александром Сиротой, сообщает польское издание trojmiasto.pl.

Однако, по информации источника, 25-летний футболист не является первым выбором в шорт-листе клуба на эту позицию.

В сезоне 2024/25 Александр Сирота на правах аренды провел 26 матчей за «Маккаби Хайфа», отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 1,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александр Сирота не хочет возвращаться в «Динамо».

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Александр Сирота Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Дмитрий Вус Источник
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