Экс-игрок сборной Украины может покинуть Динамо. Есть интерес из Европы

Гданьская «Лехия» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Александром Сиротой, сообщает польское издание trojmiasto.pl.

Однако, по информации источника, 25-летний футболист не является первым выбором в шорт-листе клуба на эту позицию.

В сезоне 2024/25 Александр Сирота на правах аренды провел 26 матчей за «Маккаби Хайфа», отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (2 матча) в 1,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александр Сирота не хочет возвращаться в «Динамо».