Ротань высказался о нежелании Батисты ехать в Полесье
Украинский тренер до конца не понимает причины
Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань высказался о вызове игроков, в том числе и о уругвайском нападающем Факундо Батисте.
– Вижу, что вы вернули всех футболистов из аренды – очевидно для того, чтобы их пересмотреть. И не видно Гуцуляка, не видно Батисты, нет израильтян.
– По израильтянам вы знаете ситуацию – там воздушное пространство закрыто, и они не могут сегодня добраться до нас. По Батисте есть определенные проблемы. Он, я так понял, боится к нам ехать из-за я не знаю чего.
Ранее сообщалось о том, что нападающий-легионер «Полесья» хотел покинуть команду из-за обстрелов.
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