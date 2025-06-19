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  4. Ротань высказался о нежелании Батисты ехать в Полесье
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 19:05 | Обновлено 19 июня 2025, 19:13
1398
0

Ротань высказался о нежелании Батисты ехать в Полесье

Украинский тренер до конца не понимает причины

19 июня 2025, 19:05 | Обновлено 19 июня 2025, 19:13
1398
0
Ротань высказался о нежелании Батисты ехать в Полесье
ФК Полесье. Факундо Батиста

Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань высказался о вызове игроков, в том числе и о уругвайском нападающем Факундо Батисте.

– Вижу, что вы вернули всех футболистов из аренды – очевидно для того, чтобы их пересмотреть. И не видно Гуцуляка, не видно Батисты, нет израильтян.

– По израильтянам вы знаете ситуацию – там воздушное пространство закрыто, и они не могут сегодня добраться до нас. По Батисте есть определенные проблемы. Он, я так понял, боится к нам ехать из-за я не знаю чего.

Ранее сообщалось о том, что нападающий-легионер «Полесья» хотел покинуть команду из-за обстрелов.

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Руслан Ротань Факундо Батиста Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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