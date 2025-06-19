Ротань высказался о нежелании Батисты ехать в Полесье

Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань высказался о вызове игроков, в том числе и о уругвайском нападающем Факундо Батисте.

– Вижу, что вы вернули всех футболистов из аренды – очевидно для того, чтобы их пересмотреть. И не видно Гуцуляка, не видно Батисты, нет израильтян.

– По израильтянам вы знаете ситуацию – там воздушное пространство закрыто, и они не могут сегодня добраться до нас. По Батисте есть определенные проблемы. Он, я так понял, боится к нам ехать из-за я не знаю чего.

Ранее сообщалось о том, что нападающий-легионер «Полесья» хотел покинуть команду из-за обстрелов.