Клубный чемпионат мира19 июня 2025, 18:22 |
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Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа КЧМ
Названы 11 лучших игроков по итогам первых сыгранных матчей
19 июня 2025, 18:22 |
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Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
Матчи 1-го тура прошли с 15 по 19 июня.
Символическая сборная:
- Вратарь: Оскар Устари (Интер Майами);
- Защита: Маркос Акунья (Ривер Плейт), Серхио Рамос (Монтеррей), Николас Отаменди (Бенфика), Дивине Лунга (Мамелоди Сандаунз);
- Полузащита: Джамал Мусиала (Бавария), Луис Араухо (Фламенго), Витинья (ПСЖ), Педру Нету (Челси);
- Нападение: Игор Жезус (Ботафого), Рандаль Коло Муани (Ювентус).
Ранее сообщалось о том, что «Реал» подтвердил проблемы Мбаппе.
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