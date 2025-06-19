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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 18:22 |
396
0

Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа КЧМ

Названы 11 лучших игроков по итогам первых сыгранных матчей

19 июня 2025, 18:22 |
396
0
Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Матчи 1-го тура прошли с 15 по 19 июня.

Символическая сборная:

  • Вратарь: Оскар Устари (Интер Майами);
  • Защита: Маркос Акунья (Ривер Плейт), Серхио Рамос (Монтеррей), Николас Отаменди (Бенфика), Дивине Лунга (Мамелоди Сандаунз);
  • Полузащита: Джамал Мусиала (Бавария), Луис Араухо (Фламенго), Витинья (ПСЖ), Педру Нету (Челси);
  • Нападение: Игор Жезус (Ботафого), Рандаль Коло Муани (Ювентус).

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подтвердил проблемы Мбаппе.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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