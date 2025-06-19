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Франция
19 июня 2025, 17:59 | Обновлено 19 июня 2025, 18:02
579
1

«Нет собственного стиля». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал коуча ПСЖ

Кристоф Дюгарри нашел недостаток в работе Луиса Энрике

19 июня 2025, 17:59 | Обновлено 19 июня 2025, 18:02
579
1
«Нет собственного стиля». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал коуча ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Дюгарри

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался относительно работы испанца Луиса Энрике в ПСЖ. Экс-футболист похвалил коуча за достижения в этом сезоне, однако Кристоф указал специалисту на его недостаток.

«Сегодня он, без сомнения, лучший тренер в мире. Он среди лучших, да – когда ты выигрываешь две Лиги чемпионов, это нужно признать. Есть 21 тренер, который выигрывал Лигу чемпионов, и только семеро делали это с двумя разными клубами. Ты входишь в элиту, что позволяет тебе сидеть за одним столом с лучшими тренерами мира.

Единственный недостаток в том, что у него нет собственного стиля – он заимствован. Возможно, сегодня он играет лучше, но сначала это был стиль, скопированный из «Барселоны», который, несомненно, он со временем улучшил.

Еще рано говорить, что он – лучший тренер в истории. Надо дать ему время, он еще молод. Меня больше поразило то, что он сделал за эти шесть месяцев в ПСЖ, чем его достижения в «Барселоне».

Мы являемся свидетелями настоящего господства ПСЖ, который имеет неограниченные ресурсы. Не вижу, как все может внезапно измениться», – сказал Дюгарри.

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Кристоф Дюгарри ПСЖ Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Витренко Источник: Marca
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saltim
Бл-дь, ну надо ж до чего- нибудь докопаться! Зависть или что?
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