ВИДЕО. В Лос-Анджелесе фанаты создали мурал, который посвящен ПСЖ
Фанаты на стене изобразили футболистов французского клуба
Болельщики французского клуба ПСЖ создали мурал в честь команды в американского городе Лос-Анджелес.
На стене изображены ведущие футболисты ПСЖ, которые прибыли в США на клубный чемпионат мира.
Именно в городе Лос-Анджелес ПСЖ находился перед стартом соревнования.
«Лос-Анджелес приветствует ПСЖ», – написано на стене.
Напомним, что в первом туре КЧМ подопечные Луиса Энрике переиграли мадридский «Атлетико» (4:0). Далее ПСЖ предстоят поединки против «Ботафога» и «Сиэтл Саундерс».
ВИДЕО. В Лос-Анджелес фанаты создали мурал посвященный ПСЖ
« ICI C’EST PARIS » - Booba feat Blessd 🎶❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 18, 2025
▶️ https://t.co/3ghF1rdkXH
🎨 Gustavo Zermeño Jr
📍 7753 Melrose Avenue LA pic.twitter.com/0ej5lYCfLI
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