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Франция
19 июня 2025, 16:52 | Обновлено 19 июня 2025, 16:56
137
0

ВИДЕО. В Лос-Анджелесе фанаты создали мурал, который посвящен ПСЖ

Фанаты на стене изобразили футболистов французского клуба

19 июня 2025, 16:52 | Обновлено 19 июня 2025, 16:56
137
0
ВИДЕО. В Лос-Анджелесе фанаты создали мурал, который посвящен ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Болельщики французского клуба ПСЖ создали мурал в честь команды в американского городе Лос-Анджелес.

На стене изображены ведущие футболисты ПСЖ, которые прибыли в США на клубный чемпионат мира.

Именно в городе Лос-Анджелес ПСЖ находился перед стартом соревнования.

«Лос-Анджелес приветствует ПСЖ», – написано на стене.

Напомним, что в первом туре КЧМ подопечные Луиса Энрике переиграли мадридский «Атлетико» (4:0). Далее ПСЖ предстоят поединки против «Ботафога» и «Сиэтл Саундерс».

ВИДЕО. В Лос-Анджелес фанаты создали мурал посвященный ПСЖ

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Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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