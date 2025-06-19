ВИДЕО. В Лос-Анджелесе фанаты создали мурал, который посвящен ПСЖ

Болельщики французского клуба ПСЖ создали мурал в честь команды в американского городе Лос-Анджелес.

На стене изображены ведущие футболисты ПСЖ, которые прибыли в США на клубный чемпионат мира.

Именно в городе Лос-Анджелес ПСЖ находился перед стартом соревнования.

«Лос-Анджелес приветствует ПСЖ», – написано на стене.

Напомним, что в первом туре КЧМ подопечные Луиса Энрике переиграли мадридский «Атлетико» (4:0). Далее ПСЖ предстоят поединки против «Ботафога» и «Сиэтл Саундерс».

ВИДЕО. В Лос-Анджелес фанаты создали мурал посвященный ПСЖ