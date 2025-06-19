Подолье определилось с датами первых спаррингов в межсезонье
Команда Сергея Ковальца выйдет из отпуска 30 июня
«Подолье» в переходных матчах сохранило право выступать в Первой лиге. Подготовку к новому сезону команда начнет 30 июня.
Учебно-тренировочные сборы команда Сергея Ковальца будет проводить в Хмельницком. Полный график спаррингов пока неизвестен, но с тремя командами уже достигнуто принципиальная договоренность о матчах, сообщает пресс-служба «Подолья».
6 июля «Подолье» проведет спарринг с «Эпицентром». 12 июля пройдет матч с «Агробизнесом», а 16 июля «Подолье» сыграет с «Нивой» (Винница).
Матч с «Эпицентром» «Подолье» проведет на поле соперника. Поединки с «Агробизнесом» и винницкой «Нивой» пройдут в Хмельницком.
Ранее сообщалось, что Команду Ковальца в межсезонье ждет обновление состава.
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