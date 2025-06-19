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Украина. Первая лига
19 июня 2025, 17:56 |
169
0

Подолье определилось с датами первых спаррингов в межсезонье

Команда Сергея Ковальца выйдет из отпуска 30 июня

19 июня 2025, 17:56 |
169
0
Подолье определилось с датами первых спаррингов в межсезонье
ФК Подолье

«Подолье» в переходных матчах сохранило право выступать в Первой лиге. Подготовку к новому сезону команда начнет 30 июня.

Учебно-тренировочные сборы команда Сергея Ковальца будет проводить в Хмельницком. Полный график спаррингов пока неизвестен, но с тремя командами уже достигнуто принципиальная договоренность о матчах, сообщает пресс-служба «Подолья».

6 июля «Подолье» проведет спарринг с «Эпицентром». 12 июля пройдет матч с «Агробизнесом», а 16 июля «Подолье» сыграет с «Нивой» (Винница).

Матч с «Эпицентром» «Подолье» проведет на поле соперника. Поединки с «Агробизнесом» и винницкой «Нивой» пройдут в Хмельницком.

Ранее сообщалось, что Команду Ковальца в межсезонье ждет обновление состава.

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учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Нива Винница Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак Источник: ФК Подолье
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