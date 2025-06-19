«Я хочу играть в футбол, чувак». Игрок Ювентуса – о встрече с Трампом

25-летний футболист туринского «Ювентуса» Тимоти Веа рассказал, как игроки «старой сеньоры» оказались в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Тимоти почувствовал дискомфорт во время встречи, когда Дональд начал говорить о политических темах.

«Честно говоря, для меня это все было неожиданностью – нам сказали, что мы должны идти, и у меня не было выбора.

Я действительно был удивлен. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике с Ираном и все остальное, это было как-то... Я просто хочу играть в футбол, чувак», – сказал Веа.