Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я хочу играть в футбол, чувак». Игрок Ювентуса – о встрече с Трампом
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 17:44 | Обновлено 19 июня 2025, 17:46
701
0

«Я хочу играть в футбол, чувак». Игрок Ювентуса – о встрече с Трампом

Форвард итальянского клуба ничего не понял

19 июня 2025, 17:44 | Обновлено 19 июня 2025, 17:46
701
0
«Я хочу играть в футбол, чувак». Игрок Ювентуса – о встрече с Трампом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

25-летний футболист туринского «Ювентуса» Тимоти Веа рассказал, как игроки «старой сеньоры» оказались в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Тимоти почувствовал дискомфорт во время встречи, когда Дональд начал говорить о политических темах.

«Честно говоря, для меня это все было неожиданностью – нам сказали, что мы должны идти, и у меня не было выбора.

Я действительно был удивлен. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике с Ираном и все остальное, это было как-то... Я просто хочу играть в футбол, чувак», – сказал Веа.

По теме:
Тео Ндика – дружба с французскими звездами и «Александрия» на клубном ЧМ
Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа КЧМ
Стали известны стартовые составы на матч Палмейрас – Аль-Ахли
Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Дональд Трамп Тимоти Веа
Андрей Витренко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 08:02 12
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Футбол | 19 июня 2025, 13:55 9
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о кризисе жанра «Скуадры адзурры»

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18.06.2025, 19:22
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18.06.2025, 22:19
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 2
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50
Бокс
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем