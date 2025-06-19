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Молодежные турниры
19 июня 2025, 17:05 | Обновлено 19 июня 2025, 17:13
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«Фаворит молодежного Евро – Португалия». Эксперт оценил шансы на титул

Федорчук отдает предпочтение португальцам, но есть нюанс

19 июня 2025, 17:05 | Обновлено 19 июня 2025, 17:13
105
0
«Фаворит молодежного Евро – Португалия». Эксперт оценил шансы на титул
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua назвал главных претендентов на победу на молодежном чемпионате Европы по футболу в Словакии.

«На мой взгляд, из групп вышли сборные, которые больше всего этого заслужили своей игрой. Мне, прежде всего, запомнились изысканностью португальцы, которые, сложилось впечатление, еще не включали максимальные обороты, побеждая исключительно на классе. И если в четвертьфинале португальцы возьмут верх над нидерландцами, то именно их буду считать фаворитами.

Этого противостояния ожидаю с нетерпением, потому что нидерландцы постепенно прибавляют, демонстрируя интенсивный футбол с большим количеством ударов по воротам соперников. Это может создать проблемы португальцам.

Интересно будет наблюдать за выступлением еще одной сборной из группы, где играли украинцы. Речь идет о датчанах, которые, образно говоря, выгрызали каждый мяч, не жалели себя в единоборствах и при таком настрое могут испортить настроение более техничным оппонентам».

Напомним, что 21 июня на молодежном Евро в Словакии силами померяются в борьбе за путевки в полуфинал Португалия – Нидерланды и Испания Англия, а на следующий день отношения будут выяснять Германия – Италия и Дания – Франция.

Ранее мы сообщали, что тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал поражение от нидерландцев со счетом 0:2.

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чемпионат Европы по футболу U-21 инсайд Олег Федорчук сборная Португалии по футболу U-21
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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