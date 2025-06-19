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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 16:25 | Обновлено 19 июня 2025, 16:53
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0

Странная атмосфера. Мареска удивлен низкой посещаемостью на клубном ЧМ

В матче первого тура Челси переиграл Лос-Анджелес со счетом 2:0

19 июня 2025, 16:25 | Обновлено 19 июня 2025, 16:53
155
0
Странная атмосфера. Мареска удивлен низкой посещаемостью на клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал атмосферу на матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором его команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.

Игра состоялась в США на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, вмещающем более 71 тысячи зрителей. Однако на матч пришли всего 22 137 болельщиков. Некоторые сектора нижнего яруса были заполнены менее чем на 100 человек.

Энцо Мареска: «Я считаю, атмосфера была немного странной. Стадион почти пустой, не заполнен. Мы профессионалы и должны адаптироваться к ситуации, к окружению. Нужно адаптироваться, когда играешь при полном стадионе. Нужно адаптироваться и когда он не заполнен, но это не имеет значения».

Организаторы значительно снизили цены на билеты – в день матча вход можно было приобрести за 51 доллар, однако и это не вызвало большого ажиотажа. Несмотря на то, что местный клуб «Атланта Юнайтед» имеет самую высокую среднюю посещаемость в MLS (почти 47 тысяч в 2024 году), матч не заинтересовал публику.

Наставник «Лос-Анджелеса» Стив Черундоло не смог четко объяснить причину отсутствия зрителей: «Возможно, дело в самих парах. Возможно, в Лос-Анджелесе интерес к турниру выше. Но я не слишком на этом сосредотачиваюсь. Турнир потрясающий, но публика – разная на каждом матче. Не думаю, что сейчас стоит об этом говорить. Лучше дождаться окончания турнира, чтобы сформировать общее мнение».

Мареску также спросили о его ожиданиях от новичка Лиама Делапа, который перешел из «Ипсвича» примерно за 30 миллионов фунтов на шесть лет. В матче с «ЛАФК» 22-летний форвард сразу отметился голевой передачей на Энцо Фернандеса, который оформил второй гол.

Мареска прокомментировал: «Интересно будет посмотреть, как Николас Джексон отреагирует на Делапа. В течение сезона он конкурировал с Гиу, который очень молод. Оба – хорошие нападающие».

После первого тура «Челси» делит первое место в группе с «Фламенго», который также победил «Эсперанс» со счетом 2:0.

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Лос-Анджелес (MLS) Энцо Мареска клубный чемпионат мира по футболу Челси Лиам Делап Марк Гию Николас Джексон
Николай Степанов Источник: ESPN
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