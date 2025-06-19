Подготовка к сезону. Стал известен график контрольных матчей Агробизнеса
«Агробизнес» планирует провести девять поединков
«Агробизнес» начал подготовку к новому сезону в Первой лиге. Команда начала тренировочный процесс и определилась с датами контрольных поединков.
Всего тренерский штаб запланировал девять контрольных матчей. Среди соперников будут и команды Украинской Премьер-лиги.
Первый контрольный матч «Агробизнес» проведет во Львове 21 июня. Соперником станет «Феникс-Мариуполь». 25 июня «Агробизнес» сыграет с клубом «Куликов-Белка», а 28 июня встретится с «Рухом». Последний контрольный матч запланирован на 23 июля.
Контрольные матчи «Агробизнеса»
21 июня. 17.00. Львов. Феникс-Мариуполь – Агробизнес
25 июня. 14.00. Волочиск. Агробизнес – Куликов-Белка
28 июня. 12.00. Львов. Рух – Агробизнес
2 июля. Волочиск. Агробизнес – Пробой (Городенка)
5 июля. Львов. Карпаты (Львов) – Агробизнес
12 июля. Агробизнес – Подолье (Хмельницкий)
16 июля. Агробизнес – Нива (Тернополь)
19 июля. Агробизнес – Днестр (Залещики) – под вопросом
23 июля. Агробизнес – Агрон (Великие Гаи)
Агробизнес начал подготовку к новому сезону и провел первую тренировку после отпуска.
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