Подготовка к сезону. Стал известен график контрольных матчей Агробизнеса

«Агробизнес» начал подготовку к новому сезону в Первой лиге. Команда начала тренировочный процесс и определилась с датами контрольных поединков.

Всего тренерский штаб запланировал девять контрольных матчей. Среди соперников будут и команды Украинской Премьер-лиги.

Первый контрольный матч «Агробизнес» проведет во Львове 21 июня. Соперником станет «Феникс-Мариуполь». 25 июня «Агробизнес» сыграет с клубом «Куликов-Белка», а 28 июня встретится с «Рухом». Последний контрольный матч запланирован на 23 июля.

Контрольные матчи «Агробизнеса»

21 июня. 17.00. Львов. Феникс-Мариуполь – Агробизнес

25 июня. 14.00. Волочиск. Агробизнес – Куликов-Белка

28 июня. 12.00. Львов. Рух – Агробизнес

2 июля. Волочиск. Агробизнес – Пробой (Городенка)

5 июля. Львов. Карпаты (Львов) – Агробизнес

12 июля. Агробизнес – Подолье (Хмельницкий)

16 июля. Агробизнес – Нива (Тернополь)

19 июля. Агробизнес – Днестр (Залещики) – под вопросом

23 июля. Агробизнес – Агрон (Великие Гаи)

Агробизнес начал подготовку к новому сезону и провел первую тренировку после отпуска.