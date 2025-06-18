Команды Первой лиги начинают готовиться к сезону 2025/26. 17 июня первую тренировку после каникул провели игроки «Агробизнеса».

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский на общекомандном собрании рассказал о планах на учебно-тренировочные сборы. Затем прошла первая тренировка команды

Готовиться к сезону «Агробизнес» будет в Волочиске. С 18 июня игроки будут работать в режиме двухразовых тренировок.

Запланированы и контрольные матчи. Первый из них «Агробизнес» проведет во Львове 21 июня.

Ранее сообщалось, что «Буковине» интересен бомбардир «Агробизнеса».

ФОТО. «Агробизнес» начал подготовку к новому сезону