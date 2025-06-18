ФОТО. Агробизнес начал подготовку к новому сезону
Игроки «Агробизнеса» провели первую тренировку после отпуска
Команды Первой лиги начинают готовиться к сезону 2025/26. 17 июня первую тренировку после каникул провели игроки «Агробизнеса».
Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский на общекомандном собрании рассказал о планах на учебно-тренировочные сборы. Затем прошла первая тренировка команды
Готовиться к сезону «Агробизнес» будет в Волочиске. С 18 июня игроки будут работать в режиме двухразовых тренировок.
Запланированы и контрольные матчи. Первый из них «Агробизнес» проведет во Львове 21 июня.
Ранее сообщалось, что «Буковине» интересен бомбардир «Агробизнеса».
ФОТО. «Агробизнес» начал подготовку к новому сезону
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