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Украина. Первая лига
16 июня 2025, 19:04 |
180
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Буковине интересен бомбардир Агробизнеса

Войтиховский обратил на себя внимание одного из фаворитов следующего сезона Первой Лиги

16 июня 2025, 19:04 |
180
0
Буковине интересен бомбардир Агробизнеса
ФК Агробізнес. Максим Войтиховский

Как стало известно Sport.ua, «Буковина» проявляет серьезный интерес к нападающему «Агробизнеса» Максиму Войтіховскому, который в минувшем сезоне с 6 голами стал лучшим бомбардиром своей команды. В Волочиске и готовы бы рассмотреть исходящий трансфер, но за приличную компенсацию. Вопрос в том, готова ли платить «Буковина» или же будет ждать завершения контракта с футболистом, который у него действует до 30 ноября этого года. Пока более вероятным видится второй вариант.

По итогам сезона 2023/2024 «Агробизнес» занял пятое место в Первой лиге, «Буковина» финишировала седьмой. При этом первый из этих клубов никогда не декларировал задачи повышения в классе. В Черновцах же его держат в уме. С этой целью летом в команду из «Оболони» был приглашен главным тренером Сергей Шищенко. С большой долей вероятности вместе с ним из столицы переберутся опорник Вадим Витенчук и атакующий полузащитник Виталий Груша, у которых в этом месяце истекают контракты с «пивоварами».

26-летний Войтиховский (рост 198 см) до «Агробизнеса» успел поиграть за «Днепр», «Шахтер» U21, «Волынь», «Черноморец» и «Подолье».

Ранее наш сайт сообщал, что другой нападающий «Агробизнеса» принял решение завершить игровую карьеру в 30 лет.

Уже завтра, 17 июня, команда из Волочиска выходит из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

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Максим Войтиховский инсайд Буковина Черновцы Агробизнес трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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