Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Ворскла выйдет из отпуска
Украина. Первая лига
19 июня 2025, 15:58 | Обновлено 19 июня 2025, 17:07
379
0

Стало известно, когда Ворскла выйдет из отпуска

Команда соберется в Полтаве 23 июня

19 июня 2025, 15:58 | Обновлено 19 июня 2025, 17:07
379
0
Стало известно, когда Ворскла выйдет из отпуска
ФК Ворскла

Сезон 2025/26 полтавская «Ворскла» проведет в Первой лиге. Команда находится в отпуске, но уже скоро начнет подготовку к старту чемпионата.

Футболисты и персонал первой команды полтавской «Ворсклы» скоро выйдут из отпуска, сообщает пресс-служба клуба. По предварительной информации команда соберутся в Полтаве 23 июня.

Прошлый сезон «Ворскла» проводила в УПЛ. Команда заняла 13 место и по результатам переходных матчей с ФК «Кудровка» опустилась в Первую лигу.

После неудачного сезона свой пост покинул главный тренер команды Юрий Максимов. Имя нового наставника пока неизвестно. Над решением этого вопроса сейчас работает руководство полтавского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ворсклу» может возглавить иностранный специалист.

По теме:
ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе
Подготовка к сезону. Стал известен график контрольных матчей Агробизнеса
Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»
учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Футбол | 19 июня 2025, 13:55 9
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о кризисе жанра «Скуадры адзурры»

Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18 июня 2025, 22:51 1
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Илья станет игроком французского ПСЖ

Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Футбол | 18.06.2025, 22:33
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Футбол | 19.06.2025, 16:28
Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Футбол | 18.06.2025, 20:57
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 1
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем