Стало известно, когда Ворскла выйдет из отпуска
Команда соберется в Полтаве 23 июня
Сезон 2025/26 полтавская «Ворскла» проведет в Первой лиге. Команда находится в отпуске, но уже скоро начнет подготовку к старту чемпионата.
Футболисты и персонал первой команды полтавской «Ворсклы» скоро выйдут из отпуска, сообщает пресс-служба клуба. По предварительной информации команда соберутся в Полтаве 23 июня.
Прошлый сезон «Ворскла» проводила в УПЛ. Команда заняла 13 место и по результатам переходных матчей с ФК «Кудровка» опустилась в Первую лигу.
После неудачного сезона свой пост покинул главный тренер команды Юрий Максимов. Имя нового наставника пока неизвестно. Над решением этого вопроса сейчас работает руководство полтавского клуба.
Ранее сообщалось, что «Ворсклу» может возглавить иностранный специалист.
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