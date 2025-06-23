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  4. Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»
Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2025, 22:07 |
311
2

Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»

Экс-тренер «Динамо» хочет, чтобы в молодежной команде работали украинские специалисты

23 июня 2025, 22:07 |
311
2
Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о тренерском штабе молодежной сборной Украины по футболу.

«У нас без работы сидят молодые тренеры, которые выступали в приличных командах во время игровой карьеры. Почему так происходит? Шевченко в этом должен разобраться, раз он выбрал себе руководящую должность. Он должен всех собрать в УАФ и задать вопрос: «Куда мы идем и какие шаги делаем для развития футбола?», – рассказал Сабо.

Ротань – молодец, но он сейчас занят и не бросит Полесье ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко классно работает с молодежью. Есть у нас хорошие тренеры», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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mastorent
ключевое "він вибрав собі керівну посаду". так и есть - сам себя поставил на должность, нихера не делает, лаве капает, ездит в гости к разным шейхам, делится воспоминаниями про руни шмуни. это президент уаф у нас такой.
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valerafan1
Імпонує робота Максимова? Відправив Ворсклу в першу лігу - гарний спеціаліст. 
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