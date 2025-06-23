Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о тренерском штабе молодежной сборной Украины по футболу.

«У нас без работы сидят молодые тренеры, которые выступали в приличных командах во время игровой карьеры. Почему так происходит? Шевченко в этом должен разобраться, раз он выбрал себе руководящую должность. Он должен всех собрать в УАФ и задать вопрос: «Куда мы идем и какие шаги делаем для развития футбола?», – рассказал Сабо.

Ротань – молодец, но он сейчас занят и не бросит Полесье ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко классно работает с молодежью. Есть у нас хорошие тренеры», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.