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  4. ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку после отпуска
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 14:56 |
286
0

ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку после отпуска

«Кривбасс» начал подготовку к новому сезону

19 июня 2025, 14:56 |
286
0
ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку после отпуска
ФК Кривбасс

Команды Украинской Премьер-лиги начинают готовиться к сезону 2025/26. 18 июня первую тренировку после летнего отпуска провели игроки криворожского «Кривбасса».

На первом этапе учебно-тренировочных сборов команда будет работать в режиме одноразовых тренировок. В скором времени ожидается прибытие легионеров.

Пока же с первой командой работают футболисты из «Кривбасса» U-19: Игорь Омельченко, Абубакар Салех, Тимур Бутенко, сообщает пресс-служба клуба. Также в общей группе тренируется Ярослав Шевченко. Футболист пропустил конец сезона из-за травмы.

Вернулся из аренды Назар Попов. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Ингульце».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» попрощался с вице-президентом клуба.

ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку после отпуска

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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