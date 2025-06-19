Команды Украинской Премьер-лиги начинают готовиться к сезону 2025/26. 18 июня первую тренировку после летнего отпуска провели игроки криворожского «Кривбасса».

На первом этапе учебно-тренировочных сборов команда будет работать в режиме одноразовых тренировок. В скором времени ожидается прибытие легионеров.

Пока же с первой командой работают футболисты из «Кривбасса» U-19: Игорь Омельченко, Абубакар Салех, Тимур Бутенко, сообщает пресс-служба клуба. Также в общей группе тренируется Ярослав Шевченко. Футболист пропустил конец сезона из-за травмы.

Вернулся из аренды Назар Попов. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Ингульце».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» попрощался с вице-президентом клуба.

ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку после отпуска