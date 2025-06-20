Украина. Премьер лига20 июня 2025, 04:22 |
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САБО: «Я был о нем высокого мнения, а сейчас этот футболист просто исчез»
Экс-тренер «Динамо» – о Владимире Бражко
20 июня 2025, 04:22 |
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Известный экс-тренер и экс-игрок «Динамо» Киев Йожеф Сабо высказался о хавбеке «Динамо» Владимире Бражко.
Раньше я был о Бражко высокого мнения, думал, что надолго в УПЛ он не задержится, его кто-то купит, а он взял и исчез. Нынешний Бражко – это половина того, что было», – сказал Сабо.
В этом сезоне Бражко провел 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.
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