САБО: «Я был о нем высокого мнения, а сейчас этот футболист просто исчез»

Известный экс-тренер и экс-игрок «Динамо» Киев Йожеф Сабо высказался о хавбеке «Динамо» Владимире Бражко.

Раньше я был о Бражко высокого мнения, думал, что надолго в УПЛ он не задержится, его кто-то купит, а он взял и исчез. Нынешний Бражко – это половина того, что было», – сказал Сабо.

В этом сезоне Бражко провел 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.