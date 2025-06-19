Подготовку к новому сезону «Прикарпатье» начнет 24 июня.

По информации Sport.ua, в последний день месяца заканчиваются контракты у двух вратарей – чемпиона мира-2019 среди молодежи Владислава Кучерука (20 матчей в предыдущем сезоне Первой лиги) и Святослава Барасюка (на поле не выходил, в 8 матчах был в запасе), полузащитника Василия Геныка (20 игр), а также капитана и лучшего бомбардира команды, нападающего Василия Цюцюры (21 матч, 8 голов).

Ближайшее будущее этих футболистов определится после бесед с руководством клуба.

Говорить о потенциальных новичках «Прикарпатья» пока рано, но они наверняка будут: итоговое 10-е место в Первой лиге по итогам минувшего чемпионата после пятого сезоном ранее вряд ли устроило тех, кто вкладывает средства в футбольный клуб из Ивано-Франковска.

Напомним, базовым днем стартового тура в Первой лиге сезона 2025/2026 станет 2 августа.