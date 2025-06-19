Прикарпатье: титулованный вратарь и капитан – под вопросом на сезон 2025/26
Ивано-франковская команда выйдет из отпуска на следующей неделе
Подготовку к новому сезону «Прикарпатье» начнет 24 июня.
По информации Sport.ua, в последний день месяца заканчиваются контракты у двух вратарей – чемпиона мира-2019 среди молодежи Владислава Кучерука (20 матчей в предыдущем сезоне Первой лиги) и Святослава Барасюка (на поле не выходил, в 8 матчах был в запасе), полузащитника Василия Геныка (20 игр), а также капитана и лучшего бомбардира команды, нападающего Василия Цюцюры (21 матч, 8 голов).
Ближайшее будущее этих футболистов определится после бесед с руководством клуба.
Говорить о потенциальных новичках «Прикарпатья» пока рано, но они наверняка будут: итоговое 10-е место в Первой лиге по итогам минувшего чемпионата после пятого сезоном ранее вряд ли устроило тех, кто вкладывает средства в футбольный клуб из Ивано-Франковска.
Напомним, базовым днем стартового тура в Первой лиге сезона 2025/2026 станет 2 августа.
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