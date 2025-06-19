Украинские команды получат турнир, где смогут повышаться в классе

Профессиональная футбольная лига Украина (ПФЛ) намерена внести изменения в чемпионат Украины среди команд U-19 с сезона 2025/26.

К чемпионату U-19 будет официально добавлена Первая лига – в новой кампании все коллективы смогут подниматься в элитный и опускаться во второй по силе дивизионы.

Для представителей Украинской Премьер-лиги ничего не изменится, так как все команды обязаны иметь состав U-19 для участия в соответствующем чемпионате. Другие коллективы смогут заявляться в Первую лигу по собственному желанию.

Источник сообщает, что таких команд много – тех, кто намерен играть во втором по силе дивизионе U-19. Особенное желание проявил харьковский «Металлист 1925», который отправит в новый турнир игроков 2008 года рождения.

Кроме того, ПФЛ рассматривает вариант с возвращением чемпионата U-21, но эта идея может быть реализована не раньше сезона 2026/27.