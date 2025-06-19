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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 13:48 | Обновлено 19 июня 2025, 14:04
525
0

Украинские команды получат турнир, где смогут повышаться в классе

В новом сезоне ПФЛ планирует добавить к чемпионату U-19 второй дивизион

19 июня 2025, 13:48 | Обновлено 19 июня 2025, 14:04
525
0
Украинские команды получат турнир, где смогут повышаться в классе
ПФЛ

Профессиональная футбольная лига Украина (ПФЛ) намерена внести изменения в чемпионат Украины среди команд U-19 с сезона 2025/26.

К чемпионату U-19 будет официально добавлена Первая лига – в новой кампании все коллективы смогут подниматься в элитный и опускаться во второй по силе дивизионы.

Для представителей Украинской Премьер-лиги ничего не изменится, так как все команды обязаны иметь состав U-19 для участия в соответствующем чемпионате. Другие коллективы смогут заявляться в Первую лигу по собственному желанию.

Источник сообщает, что таких команд много – тех, кто намерен играть во втором по силе дивизионе U-19. Особенное желание проявил харьковский «Металлист 1925», который отправит в новый турнир игроков 2008 года рождения.

Кроме того, ПФЛ рассматривает вариант с возвращением чемпионата U-21, но эта идея может быть реализована не раньше сезона 2026/27.

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чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины ПФЛ Украины Металлист 1925
Николай Титюк Источник: Telegram
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