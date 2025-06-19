Йожеф САБО – о сборной Украины: Ужасная ошибка. Как можно такое делать?
Именитый тренер остался недоволен поражением от Нидерландов на Евро-2025 U-21
Сборная Украины U-21 прекратила свои выступления на чемпионате Европы – подопечные Унаи Мельгосы не сумели преодолеть групповой этап.
В третьем туре «сине-желтые» уступили команде Нидерландов со счетом 0:2 и заняли третье место в квартете D. Именитый тренер Йожеф Сабо остался недоволен игрой украинской сборной, а также персонально выделил ошибки защитника Арсения Батагова:
– Давайте разберем пропущенные голы.
– Первый гол произошел после ужасной ошибки Батагова! Он наверняка подумал, что сможет обыграть нидерландца на своей половине поля. Как можно такие вещи делать? Нужно выбивать подальше или в аут. Все!
Если «пожар», то надо выбивать куда попало, а потом уже разбираться и занимать позиции. Я вообще не понял, что сделал Батагов. Второй гол был забит после ошибки. Нидерланды отобрали мяч и выкатили на пустые ворота. Ну как так можно? – прокомментировал Сабо.
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