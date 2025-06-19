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  4. Йожеф САБО – о сборной Украины: Ужасная ошибка. Как можно такое делать?
Молодежные турниры
19 июня 2025, 14:28 |
1990
1

Йожеф САБО – о сборной Украины: Ужасная ошибка. Как можно такое делать?

Именитый тренер остался недоволен поражением от Нидерландов на Евро-2025 U-21

19 июня 2025, 14:28 |
1990
1
Йожеф САБО – о сборной Украины: Ужасная ошибка. Как можно такое делать?
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Сборная Украины U-21 прекратила свои выступления на чемпионате Европы – подопечные Унаи Мельгосы не сумели преодолеть групповой этап.

В третьем туре «сине-желтые» уступили команде Нидерландов со счетом 0:2 и заняли третье место в квартете D. Именитый тренер Йожеф Сабо остался недоволен игрой украинской сборной, а также персонально выделил ошибки защитника Арсения Батагова:

– Давайте разберем пропущенные голы.

– Первый гол произошел после ужасной ошибки Батагова! Он наверняка подумал, что сможет обыграть нидерландца на своей половине поля. Как можно такие вещи делать? Нужно выбивать подальше или в аут. Все!

Если «пожар», то надо выбивать куда попало, а потом уже разбираться и занимать позиции. Я вообще не понял, что сделал Батагов. Второй гол был забит после ошибки. Нидерланды отобрали мяч и выкатили на пустые ворота. Ну как так можно? – прокомментировал Сабо.

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Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Йожеф Сабо Арсений Батагов Унаи Мельгоса
Николай Титюк Источник: BLIK
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Комментарии 1
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antt
Не пройшли нідерландський бар'єр. Але э данцями хоч програли весь матч все складалося набагато краще. Тим більше данці від самих голандців виграли. На євро 2024, головній збірній треба було вигравати від Бельгії, але вони хоч в нічию зіграли, а тут треба було лише нічию. Тобто Голандія є Голандія - провідна футбольна країна, проти якої нічого не зробили. А треба було не так багато.
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