Йожеф Сабо раскритиковал футболиста Динамо, который играл на Евро

Именитый украинский тренер Йожеф Сабо остался недоволен игрой форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната на молодежном Евро.

Подопечные Унаи Мельгосы победили Финляндию (2:0), однако уступили Дании (2:3) и Нидерландам (0:2), а потому прекратили свои выступления на групповом этапе.

– Почему на молодежном Евро провалился лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги Ванат? Особенно это было видно в матче с Нидерландами.

– Такой у него класс. Он может забивать только в нашем чемпионате, который сейчас низкого уровня, а в международных играх Ваната не видать. Я вообще не верю, что Ванатом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Его журналисты пиарят, равно как и Судакова с Шапаренко, который тоже исчез.

Да не будет Ванат играть в АПЛ! Ну не дано ему это, поймите. А если его и купят, то будет сидеть в запасе, если вообще в заявку попадет. Это мое мнение. Посмотрите на Довбика в «Роме». Он же вообще не двигается, стоит, как приклеенный, у защитника, – считает Сабо.