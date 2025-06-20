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Молодежные турниры
20 июня 2025, 18:45 | Обновлено 20 июня 2025, 18:55
932
6

Йожеф Сабо раскритиковал футболиста Динамо, который играл на Евро

Именитый тренер не верит, что Владислав Ванат уйдет в чемпионат Англии

20 июня 2025, 18:45 | Обновлено 20 июня 2025, 18:55
932
6
Йожеф Сабо раскритиковал футболиста Динамо, который играл на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Именитый украинский тренер Йожеф Сабо остался недоволен игрой форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната на молодежном Евро.

Подопечные Унаи Мельгосы победили Финляндию (2:0), однако уступили Дании (2:3) и Нидерландам (0:2), а потому прекратили свои выступления на групповом этапе.

– Почему на молодежном Евро провалился лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги Ванат? Особенно это было видно в матче с Нидерландами.

– Такой у него класс. Он может забивать только в нашем чемпионате, который сейчас низкого уровня, а в международных играх Ваната не видать. Я вообще не верю, что Ванатом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Его журналисты пиарят, равно как и Судакова с Шапаренко, который тоже исчез.

Да не будет Ванат играть в АПЛ! Ну не дано ему это, поймите. А если его и купят, то будет сидеть в запасе, если вообще в заявку попадет. Это мое мнение. Посмотрите на Довбика в «Роме». Он же вообще не двигается, стоит, как приклеенный, у защитника, – считает Сабо.

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Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 Владислав Ванат Йожеф Сабо Унаи Мельгоса
Николай Титюк Источник: BLIK
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Комментарии 6
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NM16071
Та нормально він зіграв, так як завжди. Він не є надзвичайним гравцем, і ніяким талантом. У Англії буде на лавці. 
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+3
avk2307
Вам реально треба хоч трохи думати щоб такі заголовки писать.
Хто провалився? Ванат? ...
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+1
Pavel_i_C0
Ванат, як мінімум отримав нагороду "гравець матчу", на цьому Євро. Автор статті провалився в колодязь з лайном і звідти строчить 
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0
Отаман
Кому він треба, гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили Україну на молодіжному чемпіонаті Європи, якщо хтось суркісам за нього дасть пиріжок, це вже буде добре 
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-1
Умник
А Вратарь сборной Финляндии сам себе забил?
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-1
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