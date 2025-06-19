«Не играли, а страдали». Реакция фанов на фиаско Украины U-21 на Евро-2025

В среду, 18 июня, сборная Украины U-21 провела третий матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Нидерландов U-21 и потерпела поражение со счетом 0:2.

Для выхода из группы сборную Украины в матче со сборной Нидерландов устраивала и ничья. Но команда Мельгосы пропустила на 34-й минуте после ошибки Арсения Батагова, подарившего мяч соперникам.

Сборная Украины пыталась отыграться, но на 57-й минуте пропустила во второй раз. Сборная Нидерландов могла забить и третий, но упустила несколько возможностей.

Шанс исправить ситуацию сборная Украины получила на 81-й минуте, когда соперник остался в меньшинстве. Однако забить хотя бы один гол украинской команде не удалось.

Сборная Украины заняла в группе третье место . В плей-офф вышли сборные Дании и Нидерландов.

Болельщики разочарованы таким результатом. Ведь перед стартом турнира на сборную Украины U-21 возлагали большие надежды.

Андрій Васютинський: Жаль конечно, но положительных моментов в игре сборной хватало. Провели хороший отбор и несколько таймов в этом чемпионате. Ребята старались играть как могли.

Люк: Как обычно, обосрались. Ни игры, ни моментов, ни ударов, в защите дыры, все медленно. Стыд.

Загублений Діф | FPL: Есть и плюсы, молодежка теперь максимально близка к главной команде)

Даша: Едем домой с позором.

И: Ну что ж это спорт! К сожалению, покидаем турнир!

Юрій Вербило: Поздравляю у нас футбол умер на всех уровнях от 2 лиги до главной сборной страны, включая все молодежные и юношеские сборные всех лет.

Олександр: Извините, но это приговор этому составу ФФУ. Нам последние 5-6 лет рассказывают о едином стиле, стратегии, какой-то заоблачной дичи, а в итоге единственное, что есть общего между сборными разных лет, это полный провал по игре.

Sterson: Вот где где, но тут я надеялся, что вытащим и пройдем, но снова разочарование.

Алекс: Не играли, а страдали.

Oleksii S: До сих пор играем в колхозный футбол, просто на классе переехали нас, Мельгоса клоун.