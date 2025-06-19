Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересованы клубы Английской Премьер-лиги – «Лидс», «Эвертон», «Фулхэм», но главным претендентом на подписание игрока является «Сандерленд».

По информации источника, киевский клуб увеличил сумму, за которую готов отпустить Ваната в иностранный клуб. Изначально «Динамо» планировало получить за трансфер 23-летнего игрока 20 млн евро.

На данный момент сумма увеличилась – «бело-синие» не намерены отпускать Владислава меньше, чем за 25 млн евро. В Киеве не будут рассматривать предложения, если они не достигнут этой отметки.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 15 млн евро.