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  4. Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 12:34 |
1163
5

Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию

Киевский клуб отпустит форварда за 25 млн евро

19 июня 2025, 12:34 |
1163
5
Динамо изменило цену на Ваната. Форвард может перебраться в Англию
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересованы клубы Английской Премьер-лиги – «Лидс», «Эвертон», «Фулхэм», но главным претендентом на подписание игрока является «Сандерленд».

По информации источника, киевский клуб увеличил сумму, за которую готов отпустить Ваната в иностранный клуб. Изначально «Динамо» планировало получить за трансфер 23-летнего игрока 20 млн евро.

На данный момент сумма увеличилась – «бело-синие» не намерены отпускать Владислава меньше, чем за 25 млн евро. В Киеве не будут рассматривать предложения, если они не достигнут этой отметки.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 15 млн евро.

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Динамо Киев Владислав Ванат Фулхэм Лидс Эвертон Сандерленд Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Xvalenok03
Хорошая шутка.
Вот только бурбасу верить - себя не уважать.
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+2
ivankondrat96
Будуть тримати, аж поки він стане нікому не потрібен, як Шапаренко
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0
potemkin78
продавайте. иначе будет как с Судаковым и Бражко
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0
Marina Radchenko
Він і даром нікому не потрібен ! Sport UA працює на Суркісов?
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-2
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