Динамо усилит другой клуб УПЛ, отдав украинского футболиста

Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш продолжит карьеру в другом клубе Украинской Премьер-лиги. Об этом сказал Игорь Бурбас.

По информации источника, Навин уйдет в очередную аренду. В следующем сезоне УПЛ Малыш будет выступать в расположении луганской Зари. Арендное соглашение между клубами будет рассчитано на год.

В прошлом сезоне УПЛ Навин Малыш выступал за полтавскую «Ворсклу». За полтавский клуб он провел 13 матчей, забив три гола в ворота соперников.

Ранее сообщалось, что украинский игрок «Динамо» не хочет возвращаться в Киев.