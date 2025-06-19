Динамо усилит другой клуб УПЛ, отдав украинского футболиста
Навин Малыш, якобы, будет выступать за луганскую Зарю
Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш продолжит карьеру в другом клубе Украинской Премьер-лиги. Об этом сказал Игорь Бурбас.
По информации источника, Навин уйдет в очередную аренду. В следующем сезоне УПЛ Малыш будет выступать в расположении луганской Зари. Арендное соглашение между клубами будет рассчитано на год.
В прошлом сезоне УПЛ Навин Малыш выступал за полтавскую «Ворсклу». За полтавский клуб он провел 13 матчей, забив три гола в ворота соперников.
Ранее сообщалось, что украинский игрок «Динамо» не хочет возвращаться в Киев.
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