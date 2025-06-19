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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 11:07 |
593
0

Динамо усилит другой клуб УПЛ, отдав украинского футболиста

Навин Малыш, якобы, будет выступать за луганскую Зарю

19 июня 2025, 11:07 |
593
0
Динамо усилит другой клуб УПЛ, отдав украинского футболиста
ФК Динамо Киев. Навин Малыш

Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш продолжит карьеру в другом клубе Украинской Премьер-лиги. Об этом сказал Игорь Бурбас.

По информации источника, Навин уйдет в очередную аренду. В следующем сезоне УПЛ Малыш будет выступать в расположении луганской Зари. Арендное соглашение между клубами будет рассчитано на год.

В прошлом сезоне УПЛ Навин Малыш выступал за полтавскую «Ворсклу». За полтавский клуб он провел 13 матчей, забив три гола в ворота соперников.

Ранее сообщалось, что украинский игрок «Динамо» не хочет возвращаться в Киев.

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Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Навин Малыш Украинская Премьер-лига аренда игрока Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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