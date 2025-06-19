Экс-легионер Динамо может трудоустроиться в топ-клубе итальянской Серии А
Иван Юрич хочет видеть Мигеля Велозу в «Аталанте»
Бывший легионер киевского «Динамо» Мигел Велозу может начать тренерскую карьеру в топ-клубе итальянской Серии А.
По информации издания A Bola, португалец может войти в тренерский штаб Ивана Юрича в итальянской «Аталанте».
Сообщается, что новый наставник «Аталанты» хотел бы воссоединиться с португальцем. Мигель был ключевым исполнителем в Вероне, когда коллектив тренировал именно Юрыч.
Мигел Велозу выступал за Динамо в период с 2012 по 2016 годы. В составе «бело-синих» португалец провел 78 матчей, отличившись шестью забитыми голами.
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