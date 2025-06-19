Экс-легионер Динамо может трудоустроиться в топ-клубе итальянской Серии А

Бывший легионер киевского «Динамо» Мигел Велозу может начать тренерскую карьеру в топ-клубе итальянской Серии А.

По информации издания A Bola, португалец может войти в тренерский штаб Ивана Юрича в итальянской «Аталанте».

Сообщается, что новый наставник «Аталанты» хотел бы воссоединиться с португальцем. Мигель был ключевым исполнителем в Вероне, когда коллектив тренировал именно Юрыч.

Мигел Велозу выступал за Динамо в период с 2012 по 2016 годы. В составе «бело-синих» португалец провел 78 матчей, отличившись шестью забитыми голами.