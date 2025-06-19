Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер Динамо может трудоустроиться в топ-клубе итальянской Серии А
Италия
19 июня 2025, 10:46 | Обновлено 19 июня 2025, 10:56
535
0

Экс-легионер Динамо может трудоустроиться в топ-клубе итальянской Серии А

Иван Юрич хочет видеть Мигеля Велозу в «Аталанте»

19 июня 2025, 10:46 | Обновлено 19 июня 2025, 10:56
535
0
Экс-легионер Динамо может трудоустроиться в топ-клубе итальянской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигел Велозу

Бывший легионер киевского «Динамо» Мигел Велозу может начать тренерскую карьеру в топ-клубе итальянской Серии А.

По информации издания A Bola, португалец может войти в тренерский штаб Ивана Юрича в итальянской «Аталанте».

Сообщается, что новый наставник «Аталанты» хотел бы воссоединиться с португальцем. Мигель был ключевым исполнителем в Вероне, когда коллектив тренировал именно Юрыч.

Мигел Велозу выступал за Динамо в период с 2012 по 2016 годы. В составе «бело-синих» португалец провел 78 матчей, отличившись шестью забитыми голами.

По теме:
Хюбшман – о главном голе за «Шахтер», ЧМ-2026, Луческу и Туране
Динамо усилит другой клуб УПЛ, отдав украинского футболиста
Ворскла определилась с новым тренером. Это иностранный специалист
Мигел Велозу Аталанта Иван Юрич Серия A назначение тренера чемпионат Италии по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно
Футбол | 19 июня 2025, 07:10 3
В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно
В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно

Михаилу действительно грозит 4 года дисквалификации

Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Футбол | 18 июня 2025, 16:01 1
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа

На полузащитника сборной Украины претендует «Видзев» Лодзь

Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Футбол | 19.06.2025, 09:21
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18.06.2025, 22:51
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 6
Футбол
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
18.06.2025, 05:52 3
Хоккей
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем