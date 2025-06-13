Аталанта и Гасперини: сотрудничество, которое изменило все

Золотая эра «Аталанты» под руководством Джана Пьеро Гасперини официально подошла к концу. После девяти лет в Бергамо 67-летний специалист, который привел клуб к первому европейскому трофею — победе в Лиге Европы в 2024 году — ушел с поста главного тренера и возглавил «Рому». Итальянец покинул «Аталанту», но его вклад в развитие команды и клуба навсегда останется в истории всей организации.

Эта новость была на слуху с февраля, когда Гасперини объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце сезона. Тем не менее, подтверждение все равно стало сильным ударом, особенно для фанатов «Аталанты», которые публично выражали поддержку тренеру в дни, предшествовавшие объявлению клуба. Болельщики развернули в городе баннер с надписью: «Гасперини должен остаться». Однако это не повлияло на решение специалиста.

Реакция болельщиков была понятна. Под руководством Гасперини «Аталанта» не только стала постоянным участником еврокубков с пятью выходами в Лигу чемпионов и исторической победой в Лиге Европы, но и превратилась в один из самых уважаемых клубов континента – как на поле, так и за его пределами. Именно при нем бергамаски стали той командой, которую все сейчас знают. Перед приходом Гасперини в июне 2016 года, «Аталанта» заняла 13-е место в Серии А и в девятый раз подряд не смогла финишировать в первой десятке.

Клуб был наиболее известен своей выдающейся молодежной академией, но не имел реальных стремлений бросить вызов лидерам высшего дивизиона Италии. За этим последовало одно из самых замечательных преобразований в современном европейском футболе. При поддержке владельцев клуба, семьи Перкасси, и долгосрочной стратегии, основанной на разумном подборе игроков, инвестициях в инфраструктуру и, конечно, на тактике Гасперини, в Бергамо родилась новая эра. Перемены начались после того, как бергамаски проиграли первые четыре матча из пяти под руководством нового тренера.

После этого они выиграли восемь из следующих девяти поединков и с тех пор уже не оглядывались назад. С кампании 2016/17 и до сезона 2024/25 «Аталанта» восемь раз квалифицировалась в еврокубки, пять раз становилась участником Лиги чемпионов и ни разу не финишировала ниже восьмого места в Серии А. В сезоне 2019/20 бергамаски установили клубные рекорды, забив 98 мячей в чемпионате Италии и набрав 78 очков. Матчи «Аталанты» при Гасперини были захватывающими в большинстве случаев. В играх с участием бергамасков было забито в среднем 3,1 гола, что больше, чем при любом другом тренере любой другой команды. Гасперини сделал из «Аталанты» бренд, о котором узнали во всей Европе.

До прихода Гасперини «Аталанта» провела всего четыре континентальные кампании за всю свою историю: две – в Кубке обладателей кубков и столько же – в Кубке УЕФА. С его приходом европейская квалификация перестала быть редким явлением – она стала ожиданием. От четвертьфинала Лиги чемпионов в дебютном сезоне (2019/20) до триумфа в Лиге Европы (2023/24) бергамаски неоднократно превосходили даже собственные ожидания. Разгром «Байера» со счетом 3:0, который не проигрывал ни в одном турнире на протяжении 51 матча до финала Лиги Европы 2024 года в Дублине, стал кульминационным моментом.

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В тот вечер Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим первый евротрофей в возрасте 66 лет и 117 дней. «Аталанта» стала первым итальянским клубом с победой в Кубке УЕФА/Лиге Европы после «Пармы» в 1993 году. Адемола Лукман, забивший все три гола в матче против «Байера», стал всего лишь вторым игроком, сделавшим хет-трик в финале еврокубка за итальянскую команду после Пьерино Прати за «Милан» в 1969 году. Кроме того, он стал вторым автором хет-трика в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Гасперини ушел в статусе самого успешного тренера в истории «Аталанты». 439 матчей под его руководством и 228 побед являются клубными рекордами во всех турнирах с сезона 1929/30. Только Джованни Трапаттони (402 игры за «Ювентус») провел больше матчей с одним клубом в истории Серии А, чем Гасперини с бергамасками (342).

Наследие специалиста заметно не только по трофеям или цифрам, но и по игрокам, которые выросли за время его работы в клубе. Мартен де Рон, ставший капитаном команды, сыграл 270 матчей в Серии А с Гасперини — больше, чем любой другой футболист под руководством одного тренера с начала 3-очковой эпохи. Другие игроки «Аталанты», такие как Марио Пашалич (230) и Рафаэль Толой (229) также входят в первую пятерку по этому показателю.

Если обратить внимание на отдельных футболистов, тогда, возможно, ни одно индивидуальное выступление не передало дух «Аталанты» при Гасперини лучше, чем четыре гола Йосипа Иличича против «Валенсии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020 года. Ни один другой игрок не забивал такое количество мячей в одной игре плей-офф за итальянский клуб в этом турнире.

Иличич присоединился к звездному списку тех игроков, которые оформляли покер в матче плей-офф ЛЧ. Это Лионель Месси (дважды), Марио Гомес, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. За время пребывания Гасперини в клубе только Дуван Сапата (82) и Луис Муриэль (68) забили больше голов во всех турнирах, чем Иличич (60). Если добавить еще его 40 ассистов, тогда получится, что только Сапата (120) и Папу Гомес (104) набрали больше очков по системе гол+пас, чем словенец (100).

После девяти лет, 439 матчей и яркого футбола, который завоевал поклонников по всей Европе, Гасперини и «Аталанта» теперь пойдут разными путями. Специалист далеко не уедет, поскольку останется в Италии, но то, что будет в «Роме» – уже совсем другое. Когда болельщики в Бергамо размышляют об этой главе в истории своего клуба, одна истина не вызывает сомнений: Джан Пьеро Гасперини не просто тренировал «Аталанту». Он заставил этот клуб считать себя великим.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst