Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У украинского футболиста есть шанс сыграть на КЧМ. Уже отправился в США
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:17 | Обновлено 19 июня 2025, 21:42
1143
0

У украинского футболиста есть шанс сыграть на КЧМ. Уже отправился в США

Артем Смоляков присоединится к Лос-Анджелесу сразу после вылета из молодежного Евро

19 июня 2025, 21:17 | Обновлено 19 июня 2025, 21:42
1143
0
У украинского футболиста есть шанс сыграть на КЧМ. Уже отправился в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Левый защитник молодежной сборной Украины и американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков после вылета «сине-желтых» из Евро U-21 оценил свои шансы сыграть на клубном чемпионате мира 2025, который с 15 июня по 13 июля проходит в Соединенных Штатах Америки.

– Хотел бы я сыграть на КЧМ? Я туда еду.

– Есть ли шанс, что ты сыграешь?

– Думаю, что да.

Ранее Артем Смоляков рассказал, что при условии большого количества травм в «Лос-Анджелесе» клуб имел право отозвать его из молодежного Евро.

По теме:
Интер Майами – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СМОЛЯКОВ: «Адаптация в MLS идет хорошо. Увидел флаг рф и был в шоке»
Артем Смоляков клубный чемпионат мира по футболу Лос-Анджелес (MLS)
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18 июня 2025, 22:19 0
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо

Эндрик не готов оставаться в клубе, если тренер купит еще одного форварда

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19 июня 2025, 18:02 134
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Футбол | 19.06.2025, 15:01
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Футбол | 19.06.2025, 21:12
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19.06.2025, 08:50
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем