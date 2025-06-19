Клубный чемпионат мира19 июня 2025, 21:17 | Обновлено 19 июня 2025, 21:42
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У украинского футболиста есть шанс сыграть на КЧМ. Уже отправился в США
Артем Смоляков присоединится к Лос-Анджелесу сразу после вылета из молодежного Евро
19 июня 2025, 21:17 | Обновлено 19 июня 2025, 21:42
1143
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Левый защитник молодежной сборной Украины и американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков после вылета «сине-желтых» из Евро U-21 оценил свои шансы сыграть на клубном чемпионате мира 2025, который с 15 июня по 13 июля проходит в Соединенных Штатах Америки.
– Хотел бы я сыграть на КЧМ? Я туда еду.
– Есть ли шанс, что ты сыграешь?
– Думаю, что да.
Ранее Артем Смоляков рассказал, что при условии большого количества травм в «Лос-Анджелесе» клуб имел право отозвать его из молодежного Евро.
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