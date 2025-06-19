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  4. Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 09:21 | Обновлено 19 июня 2025, 09:48
149
0

Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»

Коуч ПСЖ поделился ожиданиями от матча КЧМ-2025

19 июня 2025, 09:21 | Обновлено 19 июня 2025, 09:48
149
0
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против «Ботафого» во втором туре клубного чемпионата мира.

«Я думаю, нормально испытывать эйфорию после победы в Лиге чемпионов. Быть чемпионом Европы — это не мелочь, нормально видеть, что все говорят о нас хорошо. Приятно получать комплименты, но мы всегда стремимся к совершенствованию, с уверенностью, как команда

Матч с Ботафого? Самое важное – устроить шоу для людей, которые придут на стадион. Мы хотим становиться лучше как команда. Это наша искренняя цель.

У Ботафого прекрасная история, они выигрывали Кубок Либертадорес. Прекрасно играть против лучших команд мира. Впрочем, мы не сильно меняем направление нашей подготовки, даже когда нас ожидает такой сильный соперник», – сказал тренер.

Матч ПСЖ – Ботафого запланирован на пятницу, 20 июня. Стартовый свисток раздастся в 4:00 по киевскому времени.

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Луис Энрике Ботафого ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
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