Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Коуч ПСЖ поделился ожиданиями от матча КЧМ-2025
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против «Ботафого» во втором туре клубного чемпионата мира.
«Я думаю, нормально испытывать эйфорию после победы в Лиге чемпионов. Быть чемпионом Европы — это не мелочь, нормально видеть, что все говорят о нас хорошо. Приятно получать комплименты, но мы всегда стремимся к совершенствованию, с уверенностью, как команда
Матч с Ботафого? Самое важное – устроить шоу для людей, которые придут на стадион. Мы хотим становиться лучше как команда. Это наша искренняя цель.
У Ботафого прекрасная история, они выигрывали Кубок Либертадорес. Прекрасно играть против лучших команд мира. Впрочем, мы не сильно меняем направление нашей подготовки, даже когда нас ожидает такой сильный соперник», – сказал тренер.
Матч ПСЖ – Ботафого запланирован на пятницу, 20 июня. Стартовый свисток раздастся в 4:00 по киевскому времени.
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