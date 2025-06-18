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  4. Энрике обратился к руководству ПСЖ по поводу Забарного. У него есть просьба
Франция
18 июня 2025, 23:31 |
1479
1

Энрике обратился к руководству ПСЖ по поводу Забарного. У него есть просьба

Тренер хочет видеть игрока как можно скорее в клубе

18 июня 2025, 23:31 |
1479
1
Энрике обратился к руководству ПСЖ по поводу Забарного. У него есть просьба
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Футболист сборной Украины заинтересовал «ПСЖ», с которым «Борнмут» ведет активные переговоры. Ранее в СМИ появилась информация, что на момент проведения клубного чемпионата мира «ПСЖ» приостановил переговоры, однако это не понравилось наставнику парижан Луису Энрике. По информации Sport.fr, испанский тренер обратился к руководству парижан с просьбой – как можно скорее подписать Илью.

Энрике рассчитывает довключить Забарного в заявку на КЧМ-2025 и хочет видеть его в матчах плей-офф.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Луис Энрике ПСЖ Борнмут клубный чемпионат мира по футболу трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
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Комментарии 1
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NadalKing
Херово,что нет инфіы как зимой было,типа Илья согласен перейти только если выгонят сафонова,а то варик как после победы в суперкубке Забарный будет с флагом Украины и рядом эта обезьяна патлатая со своей тряпкой становится все реальней,а это не очень приятно..
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