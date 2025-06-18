Энрике обратился к руководству ПСЖ по поводу Забарного. У него есть просьба

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Футболист сборной Украины заинтересовал «ПСЖ», с которым «Борнмут» ведет активные переговоры. Ранее в СМИ появилась информация, что на момент проведения клубного чемпионата мира «ПСЖ» приостановил переговоры, однако это не понравилось наставнику парижан Луису Энрике. По информации Sport.fr, испанский тренер обратился к руководству парижан с просьбой – как можно скорее подписать Илью.

Энрике рассчитывает довключить Забарного в заявку на КЧМ-2025 и хочет видеть его в матчах плей-офф.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.