Энрике обратился к руководству ПСЖ по поводу Забарного. У него есть просьба
Тренер хочет видеть игрока как можно скорее в клубе
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
Футболист сборной Украины заинтересовал «ПСЖ», с которым «Борнмут» ведет активные переговоры. Ранее в СМИ появилась информация, что на момент проведения клубного чемпионата мира «ПСЖ» приостановил переговоры, однако это не понравилось наставнику парижан Луису Энрике. По информации Sport.fr, испанский тренер обратился к руководству парижан с просьбой – как можно скорее подписать Илью.
Энрике рассчитывает довключить Забарного в заявку на КЧМ-2025 и хочет видеть его в матчах плей-офф.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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