Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Англия
19 июня 2025, 08:41 | Обновлено 19 июня 2025, 09:18
1040
1

Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»

Специалист считает, что Михаил еще может сыграть на солидном уровне

19 июня 2025, 08:41 | Обновлено 19 июня 2025, 09:18
1040
1
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Василий Кобин отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии, которая выдвинула Михаилу Мудрику обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Три-четыре года дисквалификации – это приговор Мудрику?

– Такое решение Футбольной Ассоциации Англии – очень сильный удар для Михаила в том числе и максимально неприятная ситуация для всего украинского футбола в целом. Мудрик – один из ведущих игроков нашей сборной, а здесь такое. Плохая история…

Что касается самого Михаила, по силам ли ему выкарабкаться из этой ситуации, то все будет зависеть исключительно от его характера. Я верю, что ему будет по силам будет вернуться в большой футбол, если его все же отстранят. Конечно, будет очень тяжело, но даже четыре года дисквалификации – не приговор Мудрику. Ему же всего 24 года, – сказал Кобин.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации. Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».

По теме:
Экс-игрок Шахтера нашел команду для Мудрика на фоне допинг-скандала
В FA прокомментировали обвинения в адрес Мудрика. Все серьезно
ВИДЕО. «One Dance с Temu»: футболиста затроллили за его пение
Василий Кобин Михаил Мудрик допинг Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Футбол | 18 июня 2025, 16:01 1
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа

На полузащитника сборной Украины претендует «Видзев» Лодзь

Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19 июня 2025, 08:50 1
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»

Жена Александра – о ракетном ударе по Киеву

Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Футбол | 19.06.2025, 06:23
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 07:38
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса
Футбол | 19.06.2025, 08:02
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
кротоферма источник допинга это мелочи а срака а если проверить все пробы когда кроты выигрываи ? и где будут ахметовские выкормыши?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 29
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 23
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем