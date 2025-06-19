Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»

Известный украинский тренер Василий Кобин отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии, которая выдвинула Михаилу Мудрику обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Три-четыре года дисквалификации – это приговор Мудрику?

– Такое решение Футбольной Ассоциации Англии – очень сильный удар для Михаила в том числе и максимально неприятная ситуация для всего украинского футбола в целом. Мудрик – один из ведущих игроков нашей сборной, а здесь такое. Плохая история…

Что касается самого Михаила, по силам ли ему выкарабкаться из этой ситуации, то все будет зависеть исключительно от его характера. Я верю, что ему будет по силам будет вернуться в большой футбол, если его все же отстранят. Конечно, будет очень тяжело, но даже четыре года дисквалификации – не приговор Мудрику. Ему же всего 24 года, – сказал Кобин.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации. Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».