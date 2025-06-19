Экс-игрок Шахтера нашел команду для Мудрика на фоне допинг-скандала

Бывший защитник донецкого Шахтера Василий Кобин советует Михаилу Мудрику получать игровую практику даже во время дисквалификации за допинг. Кобин хочет видеть Мудрика в медиалиге.

– Что в такой ситуации делать Мудрику: просто поддерживать физическую форму, тренируясь в зале или следует поиграть, скажем, на уровне неофициальных любителей? В Украине вот есть медиалига, где выступают экс динамовцы Милевский и Алиев.

– Самое главное для Мудрика – не опускать руки. Да, я думаю, что ему нужно не просто тренироваться, а именно продолжать играть, но на каком уровне? Захочет ли Михаил выступать в любителях или в медиалиге? Не знаю. Это исключительно ему решать, – сказал Кобин.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации. Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».