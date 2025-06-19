Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

В ночь на 19 июня состоялись матчи второго тура группы А Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит на территории США и Канады.

Сборная Коста-Рики добыла волевую победу над Доминиканской Республикой со счетом 2:1, забив победный гол на 85-й минуте.

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Команда Мексики спокойно разобралась с Суринамом. Дубль оформил защитник Сезар Монтес.

Благодаря своим победам Коста-Рика и Мексика набрали по 6 очков. Они делят первое и второе места перед последним туром, в котором проведут очное противостояние, и уже гарантировали себе выход в плей-офф (в четвертьфинал).

Доминикана и Суринам потеряли шансы пробиться в четвертьфинал соревнований.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 19 июня

Группа А. 2-й тур

Коста-Рика – Доминиканская Республика – 2:1

Голы: Угальде, 44 (пен.), Алькоосер, 85 – Урбаэз, 16

Суринам – Мексика – 0:2

Голы: Монтес, 57, 63

Турнирная таблица группы А после двух туров

CONCACAF Gold Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 2 2 0 0 5 - 2 6 2 Коста-Рика 2 2 0 0 6 - 4 6 3 Доминиканская Республика 2 0 0 2 3 - 5 0 4 Суринам 2 0 0 2 3 - 6 0 Полная таблица

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