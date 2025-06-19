Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
В ночь на 19 июня Коста-Рика и Мексика добыли победы и гарантировали себе плей-офф
В ночь на 19 июня состоялись матчи второго тура группы А Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит на территории США и Канады.
Сборная Коста-Рики добыла волевую победу над Доминиканской Республикой со счетом 2:1, забив победный гол на 85-й минуте.
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Команда Мексики спокойно разобралась с Суринамом. Дубль оформил защитник Сезар Монтес.
Благодаря своим победам Коста-Рика и Мексика набрали по 6 очков. Они делят первое и второе места перед последним туром, в котором проведут очное противостояние, и уже гарантировали себе выход в плей-офф (в четвертьфинал).
Доминикана и Суринам потеряли шансы пробиться в четвертьфинал соревнований.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 19 июня
Группа А. 2-й тур
- Коста-Рика – Доминиканская Республика – 2:1
Голы: Угальде, 44 (пен.), Алькоосер, 85 – Урбаэз, 16
- Суринам – Мексика – 0:2
Голы: Монтес, 57, 63
Турнирная таблица группы А после двух туров
|CONCACAF Gold Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2
|Коста-Рика
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|3
|Доминиканская Республика
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|4
|Суринам
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Сетка плей-офф
События матча
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