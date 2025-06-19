Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ
Коста-Рика
19.06.2025 02:00 – FT 2 : 1
Доминиканская республика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
19 июня 2025, 07:45 | Обновлено 19 июня 2025, 08:02
243
0

Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

В ночь на 19 июня Коста-Рика и Мексика добыли победы и гарантировали себе плей-офф

19 июня 2025, 07:45 | Обновлено 19 июня 2025, 08:02
243
0
Определены первые две сборные, которые вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 19 июня состоялись матчи второго тура группы А Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит на территории США и Канады.

Сборная Коста-Рики добыла волевую победу над Доминиканской Республикой со счетом 2:1, забив победный гол на 85-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Мексики спокойно разобралась с Суринамом. Дубль оформил защитник Сезар Монтес.

Благодаря своим победам Коста-Рика и Мексика набрали по 6 очков. Они делят первое и второе места перед последним туром, в котором проведут очное противостояние, и уже гарантировали себе выход в плей-офф (в четвертьфинал).

Доминикана и Суринам потеряли шансы пробиться в четвертьфинал соревнований.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 19 июня

Группа А. 2-й тур

  • Коста-Рика – Доминиканская Республика – 2:1

Голы: Угальде, 44 (пен.), Алькоосер, 85 – Урбаэз, 16

  • Суринам – Мексика – 0:2

Голы: Монтес, 57, 63

Турнирная таблица группы А после двух туров

CONCACAF Gold Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 2 2 0 0 5 - 2 6
2 Коста-Рика 2 2 0 0 6 - 4 6
3 Доминиканская Республика 2 0 0 2 3 - 5 0
4 Суринам 2 0 0 2 3 - 6 0
Полная таблица

Сетка плей-офф

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хосимар Алькосер (Коста-Рика).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Манфред Угальде (Коста-Рика).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Joao Urbaez (Доминиканская республика).
По теме:
Мексика второй раз в своей истории имеет 5+ побед подряд в Кубке КОНКАКАФ
Аль-Айн – Ювентус – 0:5. Старая Синьора разбушевалась. Видео голов и обзор
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Золотой кубок КОНКАКАФ сборная Суринама по футболу сборная Коста-Рики по футболу сборная Мексики по футболу видео голов и обзор статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Футбол | 18 июня 2025, 14:14 55
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для второго по силе еврокубка

Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Футбол | 19 июня 2025, 06:25 4
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро

Олег Дулуб считает, что ключевым стало поражение от Дании

Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о траве Винисиуса
Футбол | 19.06.2025, 08:02
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о траве Винисиуса
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о траве Винисиуса
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 07:38
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18.06.2025, 19:22
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
18.06.2025, 18:00
Другие виды
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 2
Теннис
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 00:07
Бокс
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 6
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 221
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем