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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 00:43 | Обновлено 19 июня 2025, 00:47
21
0

Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ

19 июня в 01:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025

19 июня 2025, 00:43 | Обновлено 19 июня 2025, 00:47
21
0
Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня в 01:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Пачука (Мексика) и РБ Зальцбург (Австрия) встретятся на TQL Стэдиум в Цинциннати.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой группе также выступают испанский Реал Мадрид и саудовский Аль-Хиляль (1:1 в первом туре).

Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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