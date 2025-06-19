Клубный чемпионат мира19 июня 2025, 00:43 | Обновлено 19 июня 2025, 00:47
21
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Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ
19 июня в 01:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025
19 июня 2025, 00:43 | Обновлено 19 июня 2025, 00:47
21
0
19 июня в 01:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Пачука (Мексика) и РБ Зальцбург (Австрия) встретятся на TQL Стэдиум в Цинциннати.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этой группе также выступают испанский Реал Мадрид и саудовский Аль-Хиляль (1:1 в первом туре).
Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ
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