19 июня в 01:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Пачука (Мексика) и РБ Зальцбург (Австрия) встретятся на TQL Стэдиум в Цинциннати.

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В этой группе также выступают испанский Реал Мадрид и саудовский Аль-Хиляль (1:1 в первом туре).

Пачука и РБ Зальцбург обнародовали стартовые составы на матч клубного ЧМ