Реал указал на двери звезде после неудачи на КЧМ. На него есть ценник

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хильяль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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После поединка, по информации издания Realmadridexclusivo, на трансфер был выставлен бразильский нападающий Родриго. Он в очередной раз разочаровал руководство клуба своей игрой.

Ранее сообщалось, что Реал установил ценник на Родриго в размере 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.