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  4. Реал указал на двери звезде после неудачи на КЧМ. На него есть ценник
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 16:38 |
417
0

Реал указал на двери звезде после неудачи на КЧМ. На него есть ценник

Родриго серьезно рискует покинуть королевский клуб

21 июня 2025, 16:38 |
417
0
Реал указал на двери звезде после неудачи на КЧМ. На него есть ценник
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хильяль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка, по информации издания Realmadridexclusivo, на трансфер был выставлен бразильский нападающий Родриго. Он в очередной раз разочаровал руководство клуба своей игрой.

Ранее сообщалось, что Реал установил ценник на Родриго в размере 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 1
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Gargantua81
ну единственный гол как раз Родриго и создал, выдав шедевральный пас.
так что вряд ли дело в этом матче. просто в целом он не стабилен. В одном матче феерит а в трех потом исчезает.
так и не повзрослел.
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